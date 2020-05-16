В Германии зафиксировали 620 новых случаев COVID-19

Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия

Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия

© Robert Michael Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Германии за сутки возросло на 620, еще 57 пациентов скончались, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 913 случаях заболевания и 101 летальном случае, выявленных за сутки.

С начала эпидемии в стране выявлено 173 772 случая заражения коронавирусом нового типа, 7 881 человек с диагнозом COVID-19 скончались, 152,6 тысячи заразившихся вылечились.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (45 340), Северном Рейне-Вестфалии (36 065) и Баден-Вюртемберге (33 893). В Берлине зафиксировано 6 428 случая заражения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.