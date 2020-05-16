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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T06:15
https://ria.ru/20200516/1571534107.html
В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня
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РИА Новости

В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня

06:15 16.05.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСтраны мира. Италия
Страны мира. Италия
© РИА Новости / Александр Вильф
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Страны мира. Италия. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительство Италии намерено снять запрет на передвижение между регионами, а также на въезд и выезд из страны с 3 июня, говорится в пресс-релизе Совета министров, опубликованном на сайте правительства.
Италия существенно ограничила перемещение между областями и внутри них с введением карантина в середине марта. Поездки стали возможны только в случае рабочей необходимости, по состоянию здоровья и в экстренных ситуациях. С 4 мая итальянцы получили возможность посещать близких в границах одного региона. В пятницу предварительный текст правительственного декрета попал в распоряжение местных журналистов, в нем сообщалось, что итальянские власти хотят снять с 3 июня ограничения на передвижение между регионами в рамках выхода из эпидемии коронавируса.
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Как сообщается в опубликованном пресс-релизе, с 18 мая передвижение людей внутри регионов не будет подвергаться каким-либо ограничениям. При этом государство или регионы могут на основании положений законодательного декрета от 25 марта №19 принять или повторить ограничительные меры по движению внутри территории региона в отношении конкретных районов, вовлеченных в конкретное обострение эпидемиологической ситуации.
До 2 июня остаются под запретом передвижения на общественном и личном транспорте в регионе, отличном от места нахождения, а также поездки за и из-за рубежа, за исключением подтвержденных потребностей по работе, острой необходимости или по состоянию здоровья.
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С 3 июня передвижения между различными регионами могут быть ограничены только государственными мерами, принятыми в соответствии со статьей 2 законодательного декрета от 25 марта в отношении конкретных районов национальной территории, в соответствии с принципами адекватности и пропорциональности эпидемиологическому риску, фактически присутствующему в этих районах.
Эти правила будут также применяться к поездкам за и из-за рубежа, которые могут быть ограничены только государственными мерами, также в отношении конкретных государств и территорий, в соответствии с принципами адекватности и пропорциональности эпидемиологическому риску и в соответствии с ограничениями, вытекающими из указов Европейского союза и международных обязательств.
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Передвижение между Ватиканом или Сан-Марино и смежными регионами будет разрешено.
При этом правительство подтвердило запрет на передвижение лиц, находящихся на карантине при диагнозе COVID-19 или если они имели контакты с заболевшими.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Сан-МариноВатиканИталияВ мире
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