В Италии планируют разрешить поездки в другие страны с 3 июня

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правительство Правительство Италии намерено снять запрет на передвижение между регионами, а также на въезд и выезд из страны с 3 июня, говорится в пресс-релизе Совета министров, опубликованном на сайте правительства.

Италия существенно ограничила перемещение между областями и внутри них с введением карантина в середине марта. Поездки стали возможны только в случае рабочей необходимости, по состоянию здоровья и в экстренных ситуациях. С 4 мая итальянцы получили возможность посещать близких в границах одного региона. В пятницу предварительный текст правительственного декрета попал в распоряжение местных журналистов, в нем сообщалось, что итальянские власти хотят снять с 3 июня ограничения на передвижение между регионами в рамках выхода из эпидемии коронавируса.

Как сообщается в опубликованном пресс-релизе, с 18 мая передвижение людей внутри регионов не будет подвергаться каким-либо ограничениям. При этом государство или регионы могут на основании положений законодательного декрета от 25 марта №19 принять или повторить ограничительные меры по движению внутри территории региона в отношении конкретных районов, вовлеченных в конкретное обострение эпидемиологической ситуации.

До 2 июня остаются под запретом передвижения на общественном и личном транспорте в регионе, отличном от места нахождения, а также поездки за и из-за рубежа, за исключением подтвержденных потребностей по работе, острой необходимости или по состоянию здоровья.

С 3 июня передвижения между различными регионами могут быть ограничены только государственными мерами, принятыми в соответствии со статьей 2 законодательного декрета от 25 марта в отношении конкретных районов национальной территории, в соответствии с принципами адекватности и пропорциональности эпидемиологическому риску, фактически присутствующему в этих районах.

Эти правила будут также применяться к поездкам за и из-за рубежа, которые могут быть ограничены только государственными мерами, также в отношении конкретных государств и территорий, в соответствии с принципами адекватности и пропорциональности эпидемиологическому риску и в соответствии с ограничениями, вытекающими из указов Европейского союза и международных обязательств.

Передвижение между Ватиканом или Сан-Марино и смежными регионами будет разрешено.

При этом правительство подтвердило запрет на передвижение лиц, находящихся на карантине при диагнозе COVID-19 или если они имели контакты с заболевшими.