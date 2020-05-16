Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя

"Согласно процедурам вступления в ВТО, вопрос о принятии Туркменистана в организацию в качестве наблюдателя будет рассмотрен в ходе очередного заседания Генерального совета ВТО, который состоится в ближайшем будущем", - сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.