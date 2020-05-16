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2020-05-16T06:06
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Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя
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РИА Новости

Туркмения подала заявку на вступление в ВТО в статусе наблюдателя

06:06 16.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Туркменистана в Ашхабаде
Государственный флаг Туркменистана в Ашхабаде
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Государственный флаг Туркменистана в Ашхабаде. Архивное фото
АШХАБАД, 16 мая - РИА Новости. Туркмения направила письмо-заявку на вступление во Всемирную торговую организацию в качестве наблюдателя, сообщает МИД страны.
Туркменское внешнеполитическое ведомство отмечает, что на очередном заседании правительства президент Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление "О присоединении Туркменистана к Всемирной торговой организации в качестве наблюдателя". Таким образом, глава государства одобрил предложение специальной правительственной комиссии о членстве Туркменистана в ВТО.
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В соответствии с этим документом, туркменская сторона направила на имя генерального директора ВТО Роберту Азеведу письмо-заявку на вступление в организацию в качестве наблюдателя.
"Согласно процедурам вступления в ВТО, вопрос о принятии Туркменистана в организацию в качестве наблюдателя будет рассмотрен в ходе очередного заседания Генерального совета ВТО, который состоится в ближайшем будущем", - сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство.
Впервые вопрос о вступлении Туркменистана в ВТО был поднят 9 лет назад тогдашним главой Еврокомиссии Жозе-Мануэлем Баррозу. В ходе своего визита в Ашхабад в 2011 году он предложил Гурбангулы Бердымухамедову подать заявку на вступление Туркменистана во Всемирную торговую организацию. Ашхабад считает, что вступление в ВТО даст импульс развитию национальной экономике и расширит взаимодействие с иностранными партнерами.
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Роберто АзеведоЕврокомиссияВсемирная торговая организация (ВТО)Гурбангулы БердымухамедовТуркменияАшхабадВ мире
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