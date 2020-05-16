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2020-05-16T06:04
https://ria.ru/20200516/1571533912.html
Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании
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РИА Новости

Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании

06:04 16.05.2020
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Палата представителей США в пятницу утвердила резолюцию, которая разрешает конгрессменам удаленное голосование в условиях пандемии коронавируса.
За резолюцию высказались 217 конгрессменов, против - 189.
Голосование по резолюции проходит в пакете с законом о выделении еще 3 триллионов долларов на поддержку экономики в условиях пандемии. Республиканцы выступают против обеих инициатив.
Удаленное голосование фактически будет представлять собой голосование через представителя, когда один конгрессмен сможет голосовать от имени своих коллег. Для этого заранее нужно будет направить уведомление клерку палаты.
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Решение о введении такого особого порядка голосования будет принимать спикер палаты после получения соответствующей информации от уполномоченного врача палаты о том, что опасность коронавируса еще сохраняется.
Принятая резолюция не требует одобрения сената и президента, поскольку регулируют регламент работы только палаты представителей.
Этой весной обе палаты конгресса уходили на продолжительные каникулы из-за пандемии. Это вызывало критику президента Дональда Трампа, который обвинял конгрессменов во главе с демократом Нэнси Пелоси в нежелании работать. Тем не менее сложившиеся правила республиканцы менять не хотели. В итоге в начале мая конгресс возобновил работу, но с соблюдением некоторых мер предосторожности. В частности, конгрессмены и сенаторы носят маски, заседания ряда комитетов проходят в виртуальном режиме, голосования проводятся по очереди, чтобы не допускать большого скопления людей в зале заседаний.
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