Палата представителей США утвердила резолюцию об удаленном голосовании

ВАШИНГТОН, 16 мая – РИА Новости. Палата представителей Палата представителей США в пятницу утвердила резолюцию, которая разрешает конгрессменам удаленное голосование в условиях пандемии коронавируса.

За резолюцию высказались 217 конгрессменов, против - 189.

Голосование по резолюции проходит в пакете с законом о выделении еще 3 триллионов долларов на поддержку экономики в условиях пандемии. Республиканцы выступают против обеих инициатив.

Удаленное голосование фактически будет представлять собой голосование через представителя, когда один конгрессмен сможет голосовать от имени своих коллег. Для этого заранее нужно будет направить уведомление клерку палаты.

Решение о введении такого особого порядка голосования будет принимать спикер палаты после получения соответствующей информации от уполномоченного врача палаты о том, что опасность коронавируса еще сохраняется.

Принятая резолюция не требует одобрения сената и президента, поскольку регулируют регламент работы только палаты представителей.