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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T09:28
https://ria.ru/20200516/1571533805.html
В Приморье выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337776_0:106:2998:1792_1036x0_80_0_0_d9f7878884009cf05c0fa986bfcb29ba.jpg
РИА Новости

В Приморье выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом

05:58 16.05.2020 (обновлено: 09:28 16.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 мая — РИА Новости. В Приморском крае за сутки выявили еще 87 новых носителей коронавируса, сообщает региональное правительство.
Власти отмечают резкий скачок заболеваемости. Значительный прирост дали Находка, Уссурийск, Арсеньев, Партизанск и Партизанский район.
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
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При этом число выздоровевших за сутки в два раза меньше, чем заразившихся, — всего 39 человек.
Губернатор Олега Кожемяко подчеркнул, что в крае необходимо усилить проверки по соблюдению санитарных мер.

"Особое внимание нужно уделить транспорту — обязательный масочный режим в автобусах как для водителей, так и для пассажиров, проводите постоянные проверки, выявляйте нарушителей, наказывайте такие компании, снимайте с маршрутов", — цитируются в сообщении слова главы региона.

Накануне суточный прирост заболеваемости СОVID-19 составил пять процентов (53 новых случая), недельный — 38,5 процента.
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В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля — масочный режим. Ограничительные меры продлятся до 1 июня.
Всего в крае выявили 1197 случаев коронавируса. С начала эпидемии выздоровели 389 человек, 12 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Приморский крайПартизанскУссурийскОбщество
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