В Приморье выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 16 мая — РИА Новости. В Приморском крае за сутки выявили еще 87 новых носителей коронавируса, сообщает региональное правительство.
Власти отмечают резкий скачок заболеваемости. Значительный прирост дали Находка, Уссурийск, Арсеньев, Партизанск и Партизанский район.
При этом число выздоровевших за сутки в два раза меньше, чем заразившихся, — всего 39 человек.
Губернатор Олега Кожемяко подчеркнул, что в крае необходимо усилить проверки по соблюдению санитарных мер.
"Особое внимание нужно уделить транспорту — обязательный масочный режим в автобусах как для водителей, так и для пассажиров, проводите постоянные проверки, выявляйте нарушителей, наказывайте такие компании, снимайте с маршрутов", — цитируются в сообщении слова главы региона.
Накануне суточный прирост заболеваемости СОVID-19 составил пять процентов (53 новых случая), недельный — 38,5 процента.
В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля — масочный режим. Ограничительные меры продлятся до 1 июня.
Всего в крае выявили 1197 случаев коронавируса. С начала эпидемии выздоровели 389 человек, 12 умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.