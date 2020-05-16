В Приморье выявили 87 новых случаев заражения коронавирусом

"Особое внимание нужно уделить транспорту — обязательный масочный режим в автобусах как для водителей, так и для пассажиров, проводите постоянные проверки, выявляйте нарушителей, наказывайте такие компании, снимайте с маршрутов", — цитируются в сообщении слова главы региона.