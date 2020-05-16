Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. В "Ночь музеев" 16 мая в парках проекта "Россия - Моя история" можно будет онлайн узнать о деньгах и моде 40-х годов прошлого века, военных шифровках, спеть песни и вспомнить "Синий платочек" Катаева, сообщил РИА Новости директор исторических парков Есин Иван.
"Ночь музеев - одна из тех акций, которые объединяют таланты и коллекции в единое культурное достояние страны. История России, как мне кажется, тоже является достоянием государства, поэтому участие проекта "Россия - Моя история" в этой акции необходимо. Все участники ассоциации исторических парков предложили в общей программе несколько десятков событий. Это даст возможность по-разному взглянуть на историю России", - сказал Есин.
Так, например, исторический парк в Перми предложил посмотреть спектакль по пьесе Валентина Катаева "Синий платочек" и проверить свои знания о песнях и фильмах военных лет в интеллектуальной игре. В Екатеринбургском парке детям на мастер-классе откроют "Тайны шифрования времен Великой Отечественной войны".
В новосибирском историческом парке можно сравнить женскую моду 40-х годов в Советском Союзе и за рубежом, принять участие в мастер-классе по созданию праздничного образа 40-х. Также подписчики Новосибирского парка узнают о валюте на оккупированных и освобожденных территориях, посетив онлайн-выставку "Деньги военных лет 1941-1945 годов".
Все события "Ночи музеев" в парках проекта пройдут онлайн, афиша доступна по ссылке.