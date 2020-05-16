Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"

"Ночь музеев - одна из тех акций, которые объединяют таланты и коллекции в единое культурное достояние страны. История России, как мне кажется, тоже является достоянием государства, поэтому участие проекта "Россия - Моя история" в этой акции необходимо. Все участники ассоциации исторических парков предложили в общей программе несколько десятков событий. Это даст возможность по-разному взглянуть на историю России", - сказал Есин.