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Религия и мировоззрение
2020-05-16T11:56
https://ria.ru/20200516/1571533674.html
Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"
https://cdn23.img.ria.ru/images/152016/10/1520161033_0:194:2953:1855_1036x0_80_0_0_579130730f4f4e8ea276220ac1d5c1f3.jpg
РИА Новости

Шифрование и мода 40-х: "Ночь музеев" в парках "Россия - Моя история"

05:42 16.05.2020 (обновлено: 11:56 16.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Гармаев / Перейти в фотобанкУчастники акции "Бессмертный полк" и праздничных мероприятий в Сеуле, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Участники акции Бессмертный полк и праздничных мероприятий в Сеуле, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Александр Гармаев
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. В "Ночь музеев" 16 мая в парках проекта "Россия - Моя история" можно будет онлайн узнать о деньгах и моде 40-х годов прошлого века, военных шифровках, спеть песни и вспомнить "Синий платочек" Катаева, сообщил РИА Новости директор исторических парков Есин Иван.
"Ночь музеев - одна из тех акций, которые объединяют таланты и коллекции в единое культурное достояние страны. История России, как мне кажется, тоже является достоянием государства, поэтому участие проекта "Россия - Моя история" в этой акции необходимо. Все участники ассоциации исторических парков предложили в общей программе несколько десятков событий. Это даст возможность по-разному взглянуть на историю России", - сказал Есин.
Так, например, исторический парк в Перми предложил посмотреть спектакль по пьесе Валентина Катаева "Синий платочек" и проверить свои знания о песнях и фильмах военных лет в интеллектуальной игре. В Екатеринбургском парке детям на мастер-классе откроют "Тайны шифрования времен Великой Отечественной войны".
В новосибирском историческом парке можно сравнить женскую моду 40-х годов в Советском Союзе и за рубежом, принять участие в мастер-классе по созданию праздничного образа 40-х. Также подписчики Новосибирского парка узнают о валюте на оккупированных и освобожденных территориях, посетив онлайн-выставку "Деньги военных лет 1941-1945 годов".
Все события "Ночи музеев" в парках проекта пройдут онлайн, афиша доступна по ссылке.
Музей Победы
01:57Культура
В онлайн-формате стартует акция "Ночь музеев"
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Религия и мировоззрениеВеликая Отечественная война (1941-1945)КультураРелигияНовости - Религия и мировоззрениеНочь музеевЕкатеринбургПермь
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