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2020-05-16T05:38
https://ria.ru/20200516/1571533635.html
В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ
https://cdn23.img.ria.ru/images/92357/72/923577258_0:288:3072:2016_1036x0_80_0_0_7024d27a5159507ef27841c429f4f433.jpg
РИА Новости

В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ

05:38 16.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийВид на Кито. Эквадор
Вид на Кито. Эквадор
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Вид на Кито. Эквадор
КИТО, 16 мая - РИА Новости. Профессиональные и общественные организации Эквадора объявили о проведении 18 мая сидячей уличной забастовки из опасений, что правительство намерено изъять активы Эквадорского института социального обеспечения и страховые средства силовых структур с целью борьбы с экономическим кризисом после пандемии COVID-19.
"Единый рабочий фронт и Народный фронт призывают к защите автономии Эквадорского института социального обеспечения, защите ресурсов аффилированных участников... путем сидячей забастовки 18 мая, начиная с 10.00 (GMT 15.00), в парках и на улицах ", - сказала Роcана Паласиос, лидер альянса общественных и профсоюзных организаций Народный фронт, в ходе виртуальной пресс-конференции.
Паласиос подчеркнула общенациональный характер акции и добавила, что протестующие должны носить маски, соблюдать двухметровую дистанцию ​​и другие меры предосторожности, чтобы избежать заражения COVID-19.
Протест граждан вызывал законопроект президента Ленина Морено о государственных финансах, крайний срок для рассмотрения которого в парламенте истекает в эту субботу. Несколько статей будущего закона касаются административной и финансовой автономии системы социального обеспечения.
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По мнению президента Народного фронта провинции Гуаяс Хуана Сервантеса, правительство намерено присвоить активы Эквадорского института социального обеспечения, а также средства систем социального страхования вооруженных сил и национальной полиции.
Акцию протеста поддержат крестьянские ассоциации, пенсионеры Вооруженных сил и Национального союза работников образования, которые присутствовали на пресс-конференции.
С 4 мая в Эквадоре началось поэтапное ослабление карантина. В стране введен механизм "светофора", который будет определять, какие ограничения будут применяться в том или ином регионе стране, в зависимости от оценки местных властей. При классификации будет учитываться количество зараженных COVID-19, возможности по проведению тестирования населения, инфраструктура системы здравоохранения, а также сотрудничество и дисциплинированность граждан.
По последней информации, в Эквадоре выявлены 31 467 случаев заражения COVID-19, умерли 4207 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ленин Морено (Гарсис Морено)ЭквадорВ мире
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