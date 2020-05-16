В Эквадоре профсоюзы объявили забастовку против экономических реформ

"Единый рабочий фронт и Народный фронт призывают к защите автономии Эквадорского института социального обеспечения, защите ресурсов аффилированных участников... путем сидячей забастовки 18 мая, начиная с 10.00 (GMT 15.00), в парках и на улицах ", - сказала Роcана Паласиос, лидер альянса общественных и профсоюзных организаций Народный фронт, в ходе виртуальной пресс-конференции.

С 4 мая в Эквадоре началось поэтапное ослабление карантина. В стране введен механизм "светофора", который будет определять, какие ограничения будут применяться в том или ином регионе стране, в зависимости от оценки местных властей. При классификации будет учитываться количество зараженных COVID-19, возможности по проведению тестирования населения, инфраструктура системы здравоохранения, а также сотрудничество и дисциплинированность граждан.