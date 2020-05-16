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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T05:36
https://ria.ru/20200516/1571533605.html
МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки
https://cdn23.img.ria.ru/images/137018/27/1370182723_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_9b6b9bb604af01ebb942dfa45df23ad3.jpg
РИА Новости

МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки

05:36 16.05.2020
18853
© Fotolia / lisa870Картофельные чипсы
Картофельные чипсы
© Fotolia / lisa870
Картофельные чипсы. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Специалисты МЧС предупреждают о высоком риске передачи коронавирусной инфекции через упаковки с чипсами и орехами, до которых уже дотрагивались другие люди, а также при использовании для еды общей посуды.
"Риск передачи инфекции повышается, если вы едите из посуды или общих упаковок, из которых другие люди брали руками пищу (например, чипсы, орехи, сухарики и другие снеки)", - говорится в рекомендациях Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.
Спасатели напоминают, что вирусы передаются не только воздушно-капельным путем, но и контактно-бытовым способом, например, через предметы обихода. Поэтому следует по максимуму сократить прикосновения к любым поверхностям, а также к предметам в общественных местах.
"Рекомендуем носить с собой антисептическое средство для рук, чтобы в случае необходимости вы смогли их продезинфицировать. Держите при себе 1-2 упаковки одноразовых салфеток. Всегда прикрывайте нос и рот салфеткой, когда кашляете или чихаете. Использованную салфетку сразу выбрасывайте, не используйте повторно", - резюмируют специалисты МЧС.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
Популярные комментарии
Оградите себя и близких от орешков и чипсов! И принимайте пищу только в маске и перчатках!
16 мая, 07:09
Vasily Khazbulatov
113010012
главное жути побольше нагнать,а то народ уже прозревает от вашей короны и ему уже становится до лампочки...
16 мая, 07:44
Саня Невский
3631017
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