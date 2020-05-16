МЧС предупреждает о высоком риске передачи COVID-19 через чипсы и орешки

"Рекомендуем носить с собой антисептическое средство для рук, чтобы в случае необходимости вы смогли их продезинфицировать. Держите при себе 1-2 упаковки одноразовых салфеток. Всегда прикрывайте нос и рот салфеткой, когда кашляете или чихаете. Использованную салфетку сразу выбрасывайте, не используйте повторно", - резюмируют специалисты МЧС.