В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова

"Его кровь перемешалась с нашей землей. У меня нет слов, чтобы точно выразить то, что мы сейчас чувствуем. Мы всегда испытываем ощущение безопасности, когда слышим в небе звук самолета, и мы знаем, что российская авиация прикрывает нас с воздуха. Спасибо России, спасибо вашей армии, спасибо Роману за все, что они сделали ради нас", — отметил участвовавший в церемонии полковник сирийской армии Рами Маваз.