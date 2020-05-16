Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-16T05:45
https://ria.ru/20200516/1571533564.html
В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова
https://cdn22.img.ria.ru/images/155031/61/1550316132_0:215:2978:1890_1036x0_80_0_0_cc734fab8c31f66be576c1626c70d8a6.jpg
РИА Новости

В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова

05:34 16.05.2020 (обновлено: 05:45 16.05.2020)
5163
© РИА Новости / Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанкГраффити с изображением погибшего в Сирии военного летчика Романа Филипова в Воронеже
Граффити с изображением погибшего в Сирии военного летчика Романа Филипова в Воронеже
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Перейти в фотобанк
Граффити с изображением погибшего в Сирии военного летчика Романа Филипова в Воронеже. Архивное фото
ХАМА (Сирия), 16 мая — РИА Новости. Памятную табличку в честь героически погибшего летчика российских ВКС Романа Филипова установили в Сирии на камне, за которым он в последние минуты жизни отстреливался от террористов.

"Здесь, 3 февраля 2018 года, принял последний бой Герой Российской Федерации майор Филипов Роман Николаевич. Вечная память и слава", — говорится в надписи на табличке, которая продублирована на арабском языке.

На камне, стоящем на небольшом холме посреди оливковой рощи, до сих пор видны следы от пуль террористов. После установки таблички российские и сирийские военные возложили к нему цветы.
"Перед своей командировкой, ну, у нас есть традиция такая, кое-что оставлять, чтобы вернуться. Он лично мне оставил эту пилотку и сказал: "Отдашь мне, Сан Саныч, как вернёшься. Вот я сейчас ее привёз сюда. Вернуть ему", — рассказал сослуживец Филипова Александр Погорельский.
Семьи погибших в Сирии офицеров России вместе с представителями всероссийской организации ветеранов «Боевое братство» в монастыре святой Феклы в сирийской Маалюле
1 августа 2018, 10:52
Отец Героя России после приезда в Сирию: "Я понял, за что погиб мой сын"
По его словам, майор был жизнерадостным человеком, даже в трудные для российской армии времена не покинувшим её. Кроме того, Филипов, "с самых лейтенантских своих лет показал себя очень толковым специалистом как летчик".

"Его кровь перемешалась с нашей землей. У меня нет слов, чтобы точно выразить то, что мы сейчас чувствуем. Мы всегда испытываем ощущение безопасности, когда слышим в небе звук самолета, и мы знаем, что российская авиация прикрывает нас с воздуха. Спасибо России, спасибо вашей армии, спасибо Роману за все, что они сделали ради нас", — отметил участвовавший в церемонии полковник сирийской армии Рами Маваз.

Штурмовик Су-25 майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК 3 февраля 2018 года во время облета зоны деэскалации Идлиб. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. После катапультирования Филипов приземлился в оливковой роще в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Серакиб. До последних минут своей жизни он вел неравный бой из штатного оружия и не подпускал боевиков. Как ранее отмечали в министерстве обороны России, окруженный террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой, выкрикнув "Это вам за пацанов!".
Район оставался под контролем боевиков еще два года, пока его в результате ожесточенных боев с террористическими группировками не освободило подразделение "Тигров" сирийского бригадного генерала Хасана Сухейля.
Памятник Герою России Роману Филипову на Аллее Славы Краснодарского высшего военного училища летчиков
18 июля 2018, 16:07
В летном училище в Краснодаре открыли бюст героя России Филипова
9700002
Обсудить 1
Война в СирииРоссияРоман ФилиповВойна в СирииВоздушно-космические силы РоссииСирияВ мире
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
"Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
Люди с флагом США в Гонконге
Стал известен первый план США по мести Китаю: возможна катастрофа
Строительство газопровода Северный поток-2
В России прокомментировали решение Германии по "Северному потоку — 2"
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
Врач назвал первые симптомы тяжелой формы COVID-19
Северные геомагнитные и магнитные полюса
Найдена причина смещения северного магнитного полюса из Канады в Россию
Средний танк Т-34-85 на военном параде, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Генсек ОДКБ предложил даты для парада в честь 75-летия Победы
Кадр из шоу Кто хочет стать миллионером телеканала ITV
Герой "Кто хочет стать миллионером" угадал финальный ответ, но не выиграл
Одесса
В Совфеде назвали территории, которые Украина может потерять
Автомобиль скорой помощи у больницы в Санкт-Петербурге
В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
"Газпром" прекратит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту
Центр НАСА в шате Флорида, США
В НАСА разочарованы реакцией России на новости о проекте договора по Луне
Женщина под зонтом на улице Зацепский Вал в Москве
В Гидрометцентре объяснили резкое похолодание в европейской части России
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
Мясников развеял слухи о занижении смертности от COVID-19 в России
Евровидение
Первый канал покажет шоу "Евровидение 2020. Европа зажигает свет"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:28Ницой назвала российские соцсети "смертельно опасными" для Украины
12:27В Ивановской области за сутки у десяти медработников выявили COVID-19
12:26Московские власти заявили, что утечки данных из "Соцмониторинга" не будет
12:25Почти 50 псковских медработников заразились коронавирусом
12:21В Волгограде с 18 мая возобновят работу маршрутные такси
12:18Московские власти рассказали, когда пациент может удалить "Соцмониторинг"
12:17Власти Москвы назвали причины связанных с приложением по COVID-19 штрафов
12:16В Сирию за сутки вернулись более 70 беженцев
12:15Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
12:15В Москве аннулируют около 400 "ночных" штрафов за нарушение самоизоляции
12:12В Индонезии выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом
12:11В Ингушетии выздоровели почти 25% заразившихся коронавирусом
12:08Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило пять тысяч
12:05Жительница Пермского края три года жила по "мужскому" паспорту
12:00Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее состоянии
12:00Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило десять тысяч
11:58Врач рассказал о риске осложнений при бессимптомном течении COVID-19
11:57Власти Москвы призвали не обманывать приложение по COVID-19
11:55В Ростовской области за сутки умерли три пациента с COVID-19
11:55В Москве выявили более 70 тысяч нарушений самоизоляции за весь период
Лента новостейМолния