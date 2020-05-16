В Сирии установили памятную табличку на месте гибели Романа Филипова

ХАМА (Сирия), 16 мая — РИА Новости. Памятную табличку в честь героически погибшего летчика российских ВКС Романа Филипова установили в Сирии на камне, за которым он в последние минуты жизни отстреливался от террористов.
"Здесь, 3 февраля 2018 года, принял последний бой Герой Российской Федерации майор Филипов Роман Николаевич. Вечная память и слава", — говорится в надписи на табличке, которая продублирована на арабском языке.
На камне, стоящем на небольшом холме посреди оливковой рощи, до сих пор видны следы от пуль террористов. После установки таблички российские и сирийские военные возложили к нему цветы.
"Перед своей командировкой, ну, у нас есть традиция такая, кое-что оставлять, чтобы вернуться. Он лично мне оставил эту пилотку и сказал: "Отдашь мне, Сан Саныч, как вернёшься. Вот я сейчас ее привёз сюда. Вернуть ему", — рассказал сослуживец Филипова Александр Погорельский.
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По его словам, майор был жизнерадостным человеком, даже в трудные для российской армии времена не покинувшим её. Кроме того, Филипов, "с самых лейтенантских своих лет показал себя очень толковым специалистом как летчик".
"Его кровь перемешалась с нашей землей. У меня нет слов, чтобы точно выразить то, что мы сейчас чувствуем. Мы всегда испытываем ощущение безопасности, когда слышим в небе звук самолета, и мы знаем, что российская авиация прикрывает нас с воздуха. Спасибо России, спасибо вашей армии, спасибо Роману за все, что они сделали ради нас", — отметил участвовавший в церемонии полковник сирийской армии Рами Маваз.
Штурмовик Су-25 майора Филипова был сбит террористами из ПЗРК 3 февраля 2018 года во время облета зоны деэскалации Идлиб. Летчик до последнего пытался держать самолет в воздухе и успел доложить командованию об атаке ракетой. После катапультирования Филипов приземлился в оливковой роще в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Серакиб. До последних минут своей жизни он вел неравный бой из штатного оружия и не подпускал боевиков. Как ранее отмечали в министерстве обороны России, окруженный террористами, когда расстояние до боевиков сократилось до нескольких десятков метров, тяжелораненый Филипов подорвал себя гранатой, выкрикнув "Это вам за пацанов!".
Район оставался под контролем боевиков еще два года, пока его в результате ожесточенных боев с террористическими группировками не освободило подразделение "Тигров" сирийского бригадного генерала Хасана Сухейля.
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