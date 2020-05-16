"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Партия " Партия " Коммунисты России " предлагает принять федеральный закон о поддержке развития пионерской организации в масштабах всей страны, сообщил РИА Новости председатель ЦК партии Максим Сурайкин

"В день пионерии я скорее всего обращусь к президенту РФ с предложением принять федеральный закон о поддержке развития пионерской организации в масштабах всей страны… Если бы был федеральный закон, который обяжет органы государственной власти таким пионерским отрядам помогать, то, я думаю, этот процесс возрождения пойдет интенсивно", - рассказал Сурайкин.

По его мнению, необходимо возрождать эту огромную организацию, через которую прошли почти все советские граждане с наилучшими воспоминаниями.

"Сегодня … особенно важно работать с молодежью, проводить патриотическое воспитание, учить ребят быть командой, любить свою родину - все это давала пионерия", - подчеркнул председатель ЦК партии.

Также он добавил, что на самом деле пионерские организации существуют сейчас по всей стране, их не так много, и они разрознены друг от друга. "Это все держится на сподвижничестве и инициативе тех людей, родителей, которые это помнят и организовывают. Наши региональные комитеты всегда помогают таким отрядам", - пояснил Сурайкин.