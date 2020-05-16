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2020-05-16T05:29
https://ria.ru/20200516/1571533535.html
"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии
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РИА Новости

"Коммунисты России" предлагают принять закон о развитии пионерии

05:29 16.05.2020
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© РИА Новости / ШкольныйПионерский отряд
Пионерский отряд
© РИА Новости / Школьный
Пионерский отряд. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Партия "Коммунисты России" предлагает принять федеральный закон о поддержке развития пионерской организации в масштабах всей страны, сообщил РИА Новости председатель ЦК партии Максим Сурайкин.
"В день пионерии я скорее всего обращусь к президенту РФ с предложением принять федеральный закон о поддержке развития пионерской организации в масштабах всей страны… Если бы был федеральный закон, который обяжет органы государственной власти таким пионерским отрядам помогать, то, я думаю, этот процесс возрождения пойдет интенсивно", - рассказал Сурайкин.
По его мнению, необходимо возрождать эту огромную организацию, через которую прошли почти все советские граждане с наилучшими воспоминаниями.
"Сегодня … особенно важно работать с молодежью, проводить патриотическое воспитание, учить ребят быть командой, любить свою родину - все это давала пионерия", - подчеркнул председатель ЦК партии.
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Также он добавил, что на самом деле пионерские организации существуют сейчас по всей стране, их не так много, и они разрознены друг от друга. "Это все держится на сподвижничестве и инициативе тех людей, родителей, которые это помнят и организовывают. Наши региональные комитеты всегда помогают таким отрядам", - пояснил Сурайкин.
"Но нужно принимать государственное решение, федеральный закон, чтобы была поддержка государственных, муниципальных органов власти. Потому что, чтобы работать с детьми, все равно нужно помещение, нужны какие-то средства, может, зачастую небольшие, на атрибутику, на проведение мероприятий детских спортивных, конкурсов и так далее", - отметил он.
Памятник Владимиру Ленину на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. 1 мая 1975
19 мая 2019, 00:08
День пионерии – день создания в СССР пионерской организации
47410118
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Максим СурайкинКоммунисты РоссииОбразование - ОбществоОбщество
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