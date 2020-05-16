Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова выделит 250 миллионов рублей для малоимущих семей на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Ранее сообщалось, что Кадыров подписал указ об утверждении плана по снятию ограничительных мер в связи с COVID-19, он пройдет в три этапа, начиная с 15 мая.
"Фонд в преддверии священной ночи предопределения (Лайлат аль-Кадр) выделит 250 миллионов рублей для малоимущих и остронуждающихся семей", - написал Кадыров на своей странице во "ВКонтакте".
Он добавил, что также фонд закупил наборы с медпрепаратами для больных COVID-19 с легкими или бессимптомными формами протекания болезни, чтобы они смогли лечиться на дому.
Кадыров призвал жителей республики строго придерживаться поэтапного плана, чтобы "грамотно и безболезненно прийти к обычному ритму жизни".
В Чечне, по последним данным минздрава региона, зарегистрирован 891 случай заражения COVID-19, из них 502 человека выписаны с выздоровлением, девять скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.