Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова выделит 250 миллионов рублей для малоимущих семей на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил глава Чечни Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова выделит 250 миллионов рублей для малоимущих семей на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров

Ранее сообщалось, что Кадыров подписал указ об утверждении плана по снятию ограничительных мер в связи с COVID-19, он пройдет в три этапа, начиная с 15 мая.

"Фонд в преддверии священной ночи предопределения (Лайлат аль-Кадр) выделит 250 миллионов рублей для малоимущих и остронуждающихся семей", - написал Кадыров на своей странице во "ВКонтакте".

Он добавил, что также фонд закупил наборы с медпрепаратами для больных COVID-19 с легкими или бессимптомными формами протекания болезни, чтобы они смогли лечиться на дому.

Кадыров призвал жителей республики строго придерживаться поэтапного плана, чтобы "грамотно и безболезненно прийти к обычному ритму жизни".

В Чечне, по последним данным минздрава региона, зарегистрирован 891 случай заражения COVID-19, из них 502 человека выписаны с выздоровлением, девять скончались.