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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T05:22
https://ria.ru/20200516/1571533495.html
Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне
https://cdn22.img.ria.ru/images/155647/21/1556472199_0:0:3012:1695_1036x0_80_0_0_4f5f8d911509e3f181c0bdb5d0d9f161.jpg
РИА Новости

Фонд Ахмата Кадырова поможет малоимущим семьям в Чечне

05:22 16.05.2020
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСело Центарой в Чечне
Село Центарой в Чечне
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Село Центарой в Чечне . Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова выделит 250 миллионов рублей для малоимущих семей на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Ранее сообщалось, что Кадыров подписал указ об утверждении плана по снятию ограничительных мер в связи с COVID-19, он пройдет в три этапа, начиная с 15 мая.

"Фонд в преддверии священной ночи предопределения (Лайлат аль-Кадр) выделит 250 миллионов рублей для малоимущих и остронуждающихся семей", - написал Кадыров на своей странице во "ВКонтакте".

Он добавил, что также фонд закупил наборы с медпрепаратами для больных COVID-19 с легкими или бессимптомными формами протекания болезни, чтобы они смогли лечиться на дому.
Кадыров призвал жителей республики строго придерживаться поэтапного плана, чтобы "грамотно и безболезненно прийти к обычному ритму жизни".
В Чечне, по последним данным минздрава региона, зарегистрирован 891 случай заражения COVID-19, из них 502 человека выписаны с выздоровлением, девять скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Чеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровОбщество
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