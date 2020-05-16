В Москве выросла популяция белок

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Популяция белок в Популяция белок в московских парках и на природных территориях за последнее десятилетие увеличилась, их стали чаще замечать и в жилых кварталах, сообщили РИА Новости специалисты ГПБУ " Мосприрода ".

Ранее в сети появилось видео, где белка со своим детенышем активно разгуливает по балкону жилого дома.

"В московских парках и на природных территориях за последнее десятилетие увеличилась популяция белок. В столице этот пушистый зверек себя чувствует замечательно и как настоящий грызун активно размножается", - рассказали специалисты.

В Мосприроде отметили, что белку также стали часто замечать в зеленых жилых кварталах, где они активно могут перемещаться по балконам на уровне крон деревьев.