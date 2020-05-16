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2020-05-16T05:13
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В Москве выросла популяция белок
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РИА Новости

В Москве выросла популяция белок

05:13 16.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкБелка на дереве
Белка на дереве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Белка на дереве. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Популяция белок в московских парках и на природных территориях за последнее десятилетие увеличилась, их стали чаще замечать и в жилых кварталах, сообщили РИА Новости специалисты ГПБУ "Мосприрода".
Ранее в сети появилось видео, где белка со своим детенышем активно разгуливает по балкону жилого дома.
"В московских парках и на природных территориях за последнее десятилетие увеличилась популяция белок. В столице этот пушистый зверек себя чувствует замечательно и как настоящий грызун активно размножается", - рассказали специалисты.
В Мосприроде отметили, что белку также стали часто замечать в зеленых жилых кварталах, где они активно могут перемещаться по балконам на уровне крон деревьев.
"Так что белка вполне может посетить кормушку на окне квартиры. Так было всегда", - добавили специалисты.
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