В США два человека и 14 собак погибли в ДТП

УМВД: шесть человек и 19 элитных собак погибли в ДТП под Смоленском В результате ДТП водители иномарок и четыре пассажира Mercedes Sprinter от полученных травм скончались на месте. По словам начальника пресс-службы УМВД области Натальи Гуреевой, по предварительным данным, водитель Mercedes Sprinter уснул за рулем.