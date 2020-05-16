В США два человека и 14 собак погибли в ДТП

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Два человека и по меньшей мере 14 собак погибли в результате ДТП в американском штате Айдахо на северо-западе страны, сообщает полиция штата.
По данным полиции, инцидент произошел рано утром в пятницу. Мужчина и женщина ехали на автомобиле Ford Econoline из Аризоны на север, когда машина потеряла управление и въехала в берегоукрепительное сооружение. 38-летняя пассажирка погибла на месте, 40-летний водитель скончался от полученных травм в госпитале.
Как отмечают в полиции, в машине в момент ДТП также находились 48 собак смешанных пород. В рамках работы некоммерческой организации по спасению животных пара перевозила их в Канаду, где питомцев могли приютить новые хозяева.
"К сожалению, помимо двух человек, погибших в ДТП, 14 собак были также найдены мертвыми", - сказано в пресс-релизе полиции. Еще около 16 животных пропали без вести.
Расследование ДТП продолжается.
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