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2020-05-16T05:05
https://ria.ru/20200516/1571533367.html
Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии
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РИА Новости

Эксперт оценила возможность оформления ипотеки при пандемии

05:05 16.05.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаИпотека
Ипотека
© РИА Новости / Нина Зотина
Ипотека
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Многие в период пандемии задаются вопросом, оформлять ли ипотеку в условиях финансовой нестабильности либо перестраховаться и арендовать жилую площадь. Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Ирина Жигина рассказала РИА Новости, как лучше всего поступить и не попасть в долговую яму.
"Однозначного ответа в квартирном вопросе снимать или взять ипотеку, увы, нет. Слишком много факторов оказывается вовлечено в процесс принятия решения. В каждом конкретном случае будет свой верный ответ", - сказала Жигина.
По словам эксперта, сейчас наступил непростой период экономической нестабильности и сколько он продлится, неизвестно. "Я не советую сейчас оформлять ипотеку, если не накоплено 70% от стоимости жилья и есть доказательства, что ваш доход никаким образом не пострадает в течение ближайших лет", - добавила она.
Жигина отметила, что делать долгосрочные прогнозы в период кризиса крайне сложно. Только тогда, когда закончится период самоизоляции и закипит деловая жизнь, появится возможность оценить дальнейшие перспективы. Если сравнивать аренду и ипотеку, эксперты в большинстве случаев прибегают к расчетам на конкретных примерах, которые помогают проанализировать стоимость квартиры, арендной платы, сумму накоплений для первоначального взноса, процентную ставку по ипотеке, а также процент по вкладу в банке.
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Эксперт рассказала, что лучший вариант при неуверенности в доходах и при нехватке денежных средств - арендовать квартиру и вместе с этим начать обучаться финансовой грамотности и инвестированию, оптимизировать расходы и откладывать деньги с каждой зарплаты. Другими словами - активно приближать тот день, когда вы сможете позволить себе купить квартиру.
Поэтому плюсов за аренду квартиры в условиях пандемии больше, чем в ее покупке. Взяв квартиру в аренду, вы сможете обеспечить себе возможность не влезать в долги перед кредитными организациями и сохранить право откладывать ежемесячно часть денег на покупку своей квартиры, так как арендный платеж в большинстве случаев гораздо меньше ипотечных платежей. "Начинающим инвесторам можно присмотреться к облигациям федерального займа или открытию индивидуального инвестиционного счета", - заключила эксперт.
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