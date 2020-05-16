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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T04:58
https://ria.ru/20200516/1571533243.html
В Бразилии зафиксировали более 15 тысяч новых случаев коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/151685/69/1516856944_0:198:3072:1926_1036x0_80_0_0_09035e9c0658d70eb795b4c5db3f5817.jpg
РИА Новости

В Бразилии зафиксировали более 15 тысяч новых случаев коронавируса

04:58 16.05.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на Рио-де-Жанейро
Вид на Рио-де-Жанейро
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Вид на Рио-де-Жанейро . Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 мая - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом за сутки в Бразилии превысило 15 тысяч человек, это очередной антирекорд, следует из данных минздрава страны.
Общее число подтвержденных случаев составляет 218 223, при этом за сутки выявлено 15 305 заболевших.
Машина скорой помощи. Мексика
03:51Распространение нового коронавируса
В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 45 тысяч человек
Скончались от коронавируса уже 14 817 человек, за сутки умерли 824 пациента. Еще 2300 смертей анализируются.
Вылечились уже 84 970 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19БразилияВ мире
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