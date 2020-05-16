В Бразилии зафиксировали более 15 тысяч новых случаев коронавируса

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 мая - РИА Новости. Число заболевших коронавирусом за сутки в Бразилии превысило 15 тысяч человек, это очередной антирекорд, следует из данных минздрава страны.
Общее число подтвержденных случаев составляет 218 223, при этом за сутки выявлено 15 305 заболевших.
Скончались от коронавируса уже 14 817 человек, за сутки умерли 824 пациента. Еще 2300 смертей анализируются.
Вылечились уже 84 970 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.