В Бразилии зафиксировали более 15 тысяч новых случаев коронавируса

Общее число подтвержденных случаев составляет 218 223, при этом за сутки выявлено 15 305 заболевших.

В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 45 тысяч человек

В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 45 тысяч человек

Скончались от коронавируса уже 14 817 человек, за сутки умерли 824 пациента. Еще 2300 смертей анализируются.