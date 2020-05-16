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2020-05-16T04:57
https://ria.ru/20200516/1571533167.html
В Мэриленде прошла акция протеста против ограничений из-за коронавируса
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РИА Новости

В Мэриленде прошла акция протеста против ограничений из-за коронавируса

04:56 16.05.2020 (обновлено: 04:57 16.05.2020)
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкАкция с требованием отмены карантина в США
Акция с требованием отмены карантина в США
© РИА Новости / Брайан Смит
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Акция с требованием отмены карантина в США. Архивное фото
АННАПОЛИС (США), 16 мая - РИА Новости, Михаил Тургиев. Около 200 человек вышли в пятницу к заксобранию штата Мэриленд в его столице Аннаполисе на акцию протеста, требуя немедленного снятия ограничений, связанных с коронавирусом, передает корреспондент РИА Новости.

Каждый необходим

Собрание проходит сбоку от местного парламента, перед парадным входом места нет – площадь перекопана и огорожена. Во всех переулках и рядом с местом сбора – машины полиции с включенными мигалками. После того как в Мичигане аналогичная акция закончилась штурмом парламента с участием вооруженных людей, к безопасности подходят серьезно.
Собравшиеся в основном люди среднего возраста. О соблюдении дистанции речи не идет, тут присутствуют те, кто не верит в страхи перед коронавирусом. В масках – единицы. Даже люди преклонного возраста тут с открытыми лицами и общаются со всеми.
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Некоторые держатся подальше от толпы, но непонятно, опасаются ли они заразиться или просто прячутся в тени деревьев от жаркого солнца.
Так, в тени стоит мужчина с большим американским флагом и картонкой с рукописной надписью "Каждый необходим". Вокруг него вьются четверо ребятишек – тоже с небольшими флажками в руках. Они явно скучают. Слово "необходим" видно со всех сторон: "Свобода необходима", "Мы необходимы". Это отсылка к указам властей о закрытии "не необходимых бизнесов", которые привели к закрытию почти всей сферы обслуживания и потере работы миллионами американцев по всей стране.

Дайте денег на борьбу

Начинается акция с исполнения гимна, который почти все участники подхватывают, приложив правую руку к сердцу, клятвы верности флагу США и небольшой молитвы, где упоминаются данные Богом свободы и первая поправка к Конституции.
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Один из организаторов под одобрительные крики сообщает, что они собрали уже почти 30 тысяч долларов на подачу иска против властей, но уверяет, что этого недостаточно и просит жертвовать еще.
"Наш месседж простой: откройте все немедленно", - возвещает сменивший его лидер движения за снятие ограничений в Мэриленде Тим Уолтерс.
По его словам, губернатор штата Ларри Хоган ни разу не дал внятного объяснения введения ограничений. При упоминании имени последнего толпа недовольно гудит. Его присутствующие называют тираном, а его руководство – тиранией.
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Очередной выступающий, который, как его представляют, отвечает за статистику, уверяет, что в среднем по США более половины смертей от коронавируса приходится на дома престарелых, а в округе Анн-Арундел, где находится Аннаполис, эта цифра составляет 75%. По его словам, риск умереть для здоровых людей до 60 лет крайне низок, а для людей моложе 20 лет вообще нулевой.

Шведский пример

"Я вижу ужасные последствия этого локдауна. Я считаю, что научные данные не подкрепляют сделанные политические решения", - говорит представившийся Чэдом мужчина в черной футболке с картой штата, окрашенной в цвета его флага, и надписью "Возобновите работу Мэриленда". Такие футболки можно увидеть и у других.
Примером для подражания он называет подход Швеции, где решили ничего не ограничивать и выработать иммунитет на уровне нации.
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"Мы не должны жить в страхе. Данные есть, и заболевание совсем на такое смертельное, как говорят", - считает он, отсылая, в частности, к исследованиям Стэнфордского университета.
По словам Чэда, он прочитал около десятка разных исследований и следит за данными, которые подтверждают его позицию. При этом сам он трудоустроен, но его беспокоит то, как закрытие школ повлияло на его детей.
"Детям отказали в образовании, отказали, в принципе, в общении с другими, и это действительно беспокоит с точки зрения психического здоровья в будущем", - поясняет он.

Закрывать школы глупо

Еще один мужчина по имени Мэтью держит табличку, на одной стороне которой требование немедленно открыть школы, а на другой утверждение, что закрытие всего и вся не помогает.
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"Это совершенно неконституционная политика. Наше правительство не в состоянии составлять законы. Нас лишили свобод, и это не продиктовано наукой", - говорит он.
Он тоже считает, что ограничения надо снимать немедленно, и тоже ссылается на научные данные как в США, так и в других странах.
"Наука довольно определенно говорит, что закрытие предприятий не предотвращает распространение вируса, да и вирус сам не такая уж угроза. Это преувеличение", - продолжает собеседник агентства.
Мэтью признает, что сам он никак не пострадал от ограничений: из дома он работал и ранее, а детей у него нет. Его больше всего возмущает лишение свободы выходить из дома, а также закрытие школ.
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"Это глупейшее решение. Школы можно открыть прямо сейчас. Дети почти не подвержены вирусу. Есть даже исследования, что они даже не передают вирус", - говорит он.
Его тут же поддерживает стоящая рядом миниатюрная женщина. По ее словам, ее дочь тяжело переживает долгое сидение дома и отсутствие возможности увидеться с друзьями.
"Я знаю, что есть дети, как моя дочь, у которых раньше не было проблем. А теперь у нее депрессия, она все время грустит", - рассказывает она.
Буквально накануне президент США Дональд Трамп заявил, что считает необходимым возобновить работу школ, несмотря на противоположное мнение главы Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Не им решать

Женщина в возрасте с ухоженным лицом, в ярко-розовом платье без рукавов и кроссовках представляется как Дэдди. Небольшая черная табличка в ее руках гласит "Осталась без работы". Это отражает ее ситуацию.
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"Я косметолог, работаю с кожей. Я не работаю с 15 марта, и пока они (власти) не предусматривают возобновления моей работы", - говорит она.
У нее свой кабинет, где, уверяет женщина, все стерильно и приняты необходимые меры обеспечения стерильности.
"Я специализируюсь на раке кожи. Людям, которым я помогла улучшить состояние их кожи, нужно продолжение лечения", - добавляет Дэдди.
По ее словам, ее клиенты - люди возрастные, и среди них есть те, кто опасается идти на прием, но есть и те, кто готов прийти. Однако возможности принять их пока нет. Финансовой помощи во стороны государства, о которой каждый день говорят по телевизору, он как частный предприниматель тоже не получила, хотя и давно подала заявку.
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"Я из тех людей, которые для них невидимы", - считает женщина.
Пока она держится за счет отложенных ранее денег, этого хватит до конца мая. При этом, по ее оценкам, косметический бизнес сможет вернуться в строй примерно в сентябре, если верить чиновникам.
"Мы должны начать открывать предприятия. Мы должны начать жить с этой новой нормой. Вы должны дать обществу право решать, не власти должны это делать", - считает Дэдди.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США всех случаев с коронавирусом более 1,44 миллиона, скончались более 87 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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