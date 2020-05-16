Россия не позволит говорить с ней в духе начала 90-х, заявил Толстой

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россия не позволит вести с ней диалог риторикой начала девяностых годов, заявил НСН вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя призыв НАТО к России принять участие в работе по модернизации Венского документа.
Депутат пояснил, что этот договор подписали в 1991 году, однако с тех пор "все изменилось".
"Изменилась и наша страна, изменился мир, поэтому вести диалог в том тоне, который был принят в 1991 году, сегодня с Россией уже не получится. Не знаю, станут ли иными интонации в этом разговоре, или мы опять получим риторику начала девяностых. Но я одно могу сказать, пока мы не будем уверены в том, что представители альянса и Соединенных Штатов, в частности, действительно готовы сесть за стол переговоров на равных, ни о какой модернизации ранее принятых документов речи быть не может", — сказал Толстой.
В четверг на пресс-конференции в Брюсселе председатель военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Питч по итогам заседания на уровне начальников генеральных штабов заявил, что НАТО призывает Россию принять участие в работе по модернизации Венского документа, определяющего меры укрепления доверия, безопасности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе стран ОБСЕ.