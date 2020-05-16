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2020-05-16T04:58
https://ria.ru/20200516/1571533138.html
Россия не позволит говорить с ней в духе начала 90-х, заявил Толстой
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РИА Новости

Россия не позволит говорить с ней в духе начала 90-х, заявил Толстой

04:58 16.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой
Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россия не позволит вести с ней диалог риторикой начала девяностых годов, заявил НСН вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя призыв НАТО к России принять участие в работе по модернизации Венского документа.
Депутат пояснил, что этот договор подписали в 1991 году, однако с тех пор "все изменилось".
"Изменилась и наша страна, изменился мир, поэтому вести диалог в том тоне, который был принят в 1991 году, сегодня с Россией уже не получится. Не знаю, станут ли иными интонации в этом разговоре, или мы опять получим риторику начала девяностых. Но я одно могу сказать, пока мы не будем уверены в том, что представители альянса и Соединенных Штатов, в частности, действительно готовы сесть за стол переговоров на равных, ни о какой модернизации ранее принятых документов речи быть не может", — сказал Толстой.
В четверг на пресс-конференции в Брюсселе председатель военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Питч по итогам заседания на уровне начальников генеральных штабов заявил, что НАТО призывает Россию принять участие в работе по модернизации Венского документа, определяющего меры укрепления доверия, безопасности и уменьшения угрозы возникновения военных конфликтов в регионе стран ОБСЕ.
Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой
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ОБСЕПетр ТолстойБрюссельГосдума РФНАТОВ мире
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Да ну?! Да с нами разговаривают, как хотят, потому что по факту власть беззубая. Как верно отмечено выше, активы-то, средства и детишки все за рубежом. Вот слышишь чуть ли не каждый день, как наш МИД выражает озабоченность. Озабоченные вы наши...А вот ответить, когда об Россию ноги вытирают, страшно. Ой ведь как виллу на Лазурном берегу отнимут
16 мая, 06:17
Sergey Zavaliy
701201
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