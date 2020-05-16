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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T12:22
https://ria.ru/20200516/1571533105.html
Врач назвал первые симптомы тяжелой формы COVID-19
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РИА Новости

Врач назвал первые симптомы тяжелой формы COVID-19

04:59 16.05.2020 (обновлено: 12:22 16.05.2020)
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© АГН "Москва"Городская клиническая больница №15 имени Филатова
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
© АГН "Москва"
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов в эфире передачи "Здоровье" на Первом канале перечислил главные симптомы тяжелой формы заболевания COVID-19.

"Первое — температура свыше 38,5 градуса Цельсия, второе — кашель, третье — одышка. Это большая частота дыханий — 20-30 движений в минуту. К этому может присоединиться снижение насыщения крови кислородом", — рассказал специалист.

По словам врача и телеведущей Елены Малышевой, главное, что должно насторожить, — одышка.

"Одышка — это ощущение нехватки воздуха. Это самый серьезный симптом, при котором нужно госпитализироваться", — сказала она.

Специалисты также обратили внимание на цианоз — посинение кожного покрова и слизистой оболочки. По их словам, симптомом COVID-19 будет посинение губ и ногтей.
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