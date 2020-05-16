Врач назвал первые симптомы тяжелой формы COVID-19

"Первое — температура свыше 38,5 градуса Цельсия, второе — кашель, третье — одышка. Это большая частота дыханий — 20-30 движений в минуту. К этому может присоединиться снижение насыщения крови кислородом", — рассказал специалист.

"Одышка — это ощущение нехватки воздуха. Это самый серьезный симптом, при котором нужно госпитализироваться", — сказала она.

Специалисты также обратили внимание на цианоз — посинение кожного покрова и слизистой оболочки. По их словам, симптомом COVID-19 будет посинение губ и ногтей.

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.