Эксперт объяснила особенность распространения COVID-19 в арабских странах

ДОХА, 16 мая - РИА Новости, Юлия Троицкая. Нежелание мужчин в арабских странах Персидского залива быстро расстаться с традицией мужских посиделок могло привести к сильной диспропорции числа заболевших коронавирусом среди женщин и мужчин, рассказала РИА Новости Нежелание мужчин в арабских странах Персидского залива быстро расстаться с традицией мужских посиделок могло привести к сильной диспропорции числа заболевших коронавирусом среди женщин и мужчин, рассказала РИА Новости катарский исследователь в области культуры современных обществ Кальсам Абдеррахман.

Министерство здравоохранения Саудовской Аравии ранее сообщало, что среди заболевших коронавирусом в стране соотношение женщин и мужчин составляет один к пяти.

"В традициях арабских стран - что женщины больше проводят времени дома, чем мужчины. Общество в странах Персидского залива строится на ежедневном взаимодействии и встречах с родственниками и друзьями, прежде всего, между мужчинами за пределами дома. Это общение имеет форму мужских посиделок в специальных отдельных помещениях при домах, называемых "меджлисами" - "советами", - пояснила она.

По словам Абдеррахман, эти "меджлисы" открыты для всех, поэтому обычно там собираются много людей, которые обмениваются новостями, общаются, шутят. Иногда это принимает форму неких культурных форумов с музыкальными выступлениями, чтениями поэзии и популярными играми.

Как заметила исследователь, не в привычках арабских мужчин проводить много времени дома с семьей. "Обычно они проводят дома только несколько часов в день, а остальное время - вне дома, и после такого им, конечно, сложно сразу засесть дома на протяжении месяцев", - добавила она.

Как отметила эксперт, "меджлисы" при домах катарцев открыты до сих пор, хотя власти и предупреждали, что они могут стать источником распространения коронавируса, но общество еще не готово отказаться от того, на чем оно выросло.

Кроме того, отметила Абдеррахман, выполнять какую-то рискованную работу, связанную с возможностью заражения коронавирусом, например, на паспортном контроле в аэропорту в Катаре больше ставят мужчин, чем женщин.

"Также известно, что женщины всегда более склонны выполнять законы, чем мужчины, более склонны соблюдать предписания, мужчины подчиняются только после ужесточения требований и неоднократного повторения", - добавила она.

При этом эксперт не считает, что принятая у мусульманских женщин одежда, в частности, закрывающий лицо никаб и перчатки, помогли женщинам в регионе уберечься от коронавируса.

"Во-первых, далеко не все женщины в Персидском заливе закрывают лицо никабом или носят на руках перчатки в общественных местах, во-вторых, нет никаких подтверждений, что никаб может защитить от проникновения вируса, он все равно оставляет лицо открытым снизу, и воздух может свободно поступать, даже в никабах женщинам следует носить маски, чтобы уберечься от коронавируса", - полагает она.

Саудовская Аравия и Катар занимают лидирующие позиции среди арабских стран по числу случаев заболевания коронавирусом с начала пандемии. До настоящего момента в королевстве были выявлены более 49,1 тысячи инфицированных, в Катаре - более 29 тысяч.