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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T04:43
https://ria.ru/20200516/1571533047.html
Эксперт объяснила особенность распространения COVID-19 в арабских странах
https://cdn24.img.ria.ru/images/37448/60/374486011_0:163:2979:1839_1036x0_80_0_0_aaf8862cdb0da21d19045f406dbd2979.jpg
РИА Новости

Эксперт объяснила особенность распространения COVID-19 в арабских странах

04:43 16.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Бойцов / Перейти в фотобанкТорговцы и покупатели на рынке Омана
Торговцы и покупатели на рынке Омана
© РИА Новости / Алексей Бойцов
Перейти в фотобанк
ДОХА, 16 мая - РИА Новости, Юлия Троицкая. Нежелание мужчин в арабских странах Персидского залива быстро расстаться с традицией мужских посиделок могло привести к сильной диспропорции числа заболевших коронавирусом среди женщин и мужчин, рассказала РИА Новости катарский исследователь в области культуры современных обществ Кальсам Абдеррахман.
Министерство здравоохранения Саудовской Аравии ранее сообщало, что среди заболевших коронавирусом в стране соотношение женщин и мужчин составляет один к пяти.
"В традициях арабских стран - что женщины больше проводят времени дома, чем мужчины. Общество в странах Персидского залива строится на ежедневном взаимодействии и встречах с родственниками и друзьями, прежде всего, между мужчинами за пределами дома. Это общение имеет форму мужских посиделок в специальных отдельных помещениях при домах, называемых "меджлисами" - "советами", - пояснила она.
По словам Абдеррахман, эти "меджлисы" открыты для всех, поэтому обычно там собираются много людей, которые обмениваются новостями, общаются, шутят. Иногда это принимает форму неких культурных форумов с музыкальными выступлениями, чтениями поэзии и популярными играми.
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Как заметила исследователь, не в привычках арабских мужчин проводить много времени дома с семьей. "Обычно они проводят дома только несколько часов в день, а остальное время - вне дома, и после такого им, конечно, сложно сразу засесть дома на протяжении месяцев", - добавила она.
Как отметила эксперт, "меджлисы" при домах катарцев открыты до сих пор, хотя власти и предупреждали, что они могут стать источником распространения коронавируса, но общество еще не готово отказаться от того, на чем оно выросло.
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Кроме того, отметила Абдеррахман, выполнять какую-то рискованную работу, связанную с возможностью заражения коронавирусом, например, на паспортном контроле в аэропорту в Катаре больше ставят мужчин, чем женщин.
"Также известно, что женщины всегда более склонны выполнять законы, чем мужчины, более склонны соблюдать предписания, мужчины подчиняются только после ужесточения требований и неоднократного повторения", - добавила она.
При этом эксперт не считает, что принятая у мусульманских женщин одежда, в частности, закрывающий лицо никаб и перчатки, помогли женщинам в регионе уберечься от коронавируса.
"Во-первых, далеко не все женщины в Персидском заливе закрывают лицо никабом или носят на руках перчатки в общественных местах, во-вторых, нет никаких подтверждений, что никаб может защитить от проникновения вируса, он все равно оставляет лицо открытым снизу, и воздух может свободно поступать, даже в никабах женщинам следует носить маски, чтобы уберечься от коронавируса", - полагает она.
Саудовская Аравия и Катар занимают лидирующие позиции среди арабских стран по числу случаев заболевания коронавирусом с начала пандемии. До настоящего момента в королевстве были выявлены более 49,1 тысячи инфицированных, в Катаре - более 29 тысяч.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Саудовская АравияКатарВ мире
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