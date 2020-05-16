Палата представителей США выделила еще $3 трлн на поддержку экономики

Документ под пафосным наименованием "Закон о героях" (работниках жизненно важных отраслей) поддержали демократы, у которых большинство в палате. Республиканцы, которые обычно выступают против прямой раздачи денег штатам и организациям, предпочитая налоговые послабления, в основном выступали против. За высказались 208 конгрессменов, против - 199.