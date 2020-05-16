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2020-05-16T04:39
https://ria.ru/20200516/1571532979.html
Палата представителей США выделила еще $3 трлн на поддержку экономики
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РИА Новости

Палата представителей США выделила еще $3 трлн на поддержку экономики

04:38 16.05.2020 (обновлено: 04:39 16.05.2020)
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© РИА Новости / Григорий Дубовицкий / Перейти в фотобанкЗдание Конгресса в Вашингтоне
Здание Конгресса в Вашингтоне
© РИА Новости / Григорий Дубовицкий
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Здание Конгресса в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Палата представителей США приняла законопроект о выделении еще 3 триллиона долларов на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса, свидетельствуют результаты голосования.
Документ под пафосным наименованием "Закон о героях" (работниках жизненно важных отраслей) поддержали демократы, у которых большинство в палате. Республиканцы, которые обычно выступают против прямой раздачи денег штатам и организациям, предпочитая налоговые послабления, в основном выступали против. За высказались 208 конгрессменов, против - 199.
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Теперь спикеру палаты Нэнси Пелоси предстоит торг с сенатом, где большинство у республиканцев, и Белым домом. И республиканцы в сенате, и Белый дом высказывались против подобного шага, заявляя, что с последнего 2-триллионного пакета помощи прошло недостаточно времени, чтобы определить, нужны ли такие гигантские вливания американской экономике. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл выразил скептицизм относительно законопроекта - по его словам, нужен более "узконаправленный" документ. Советник президента США по экономике Ларри Кудлоу в свою очередь сказал, что закон, по его мнению, направлен "мимо цели".
На сегодняшний день конгресс выделил в сумме около 3 триллионов долларов на поддержку экономики.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нэнси ПелосиМитч МакконнеллПалата представителей СШАСШАВ мире
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