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2020-05-16T04:23
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Исследование: в Москве продажи топлива на фоне самоизоляции упали на 20%
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РИА Новости

Исследование: в Москве продажи топлива на фоне самоизоляции упали на 20%

04:23 16.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобили на одной из автозаправочных станций
Автомобили на одной из автозаправочных станций
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Автомобили на одной из автозаправочных станций . Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Продажи топлива в Москве в период апрельской самоизоляции упали в среднем на 20% по сравнению с февралем, сказано в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Эксперты сравнили агрегированные столичные данные о продажах за апрель и сопоставили полученные результаты с данными за февраль.
Сильнее всего в апреле по сравнению с февралем снизились продажи бензина Аи-92 - в денежном выражении на 24%. Затем следуют бензин Аи-95 (на 22% ), газ (на 19%) и дизельное топливо (на 15%), говорится в исследовании.
Средний чек покупки дизельного топлива в апреле был на 17% выше, чем в феврале (2092 рубля), подсчитали эксперты. По остальным видам топлива средний чек в апреле был ниже, сильнее всего он снизился на газ - на 7% (767 рублей). Средний чек покупки бензина Аи-92 и Аи-95 снизился на 1% - до 1035 рублей и 1364 рублей соответственно.
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