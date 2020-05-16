Исследование: в Москве продажи топлива на фоне самоизоляции упали на 20%

Средний чек покупки дизельного топлива в апреле был на 17% выше, чем в феврале (2092 рубля), подсчитали эксперты. По остальным видам топлива средний чек в апреле был ниже, сильнее всего он снизился на газ - на 7% (767 рублей). Средний чек покупки бензина Аи-92 и Аи-95 снизился на 1% - до 1035 рублей и 1364 рублей соответственно.