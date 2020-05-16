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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T11:06
https://ria.ru/20200516/1571532653.html
Эксперт оценил возможность заражения коронавирусом на улице
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571307936_0:0:2994:1685_1036x0_80_0_0_7f05577c17c26a8d2a6f73a1daba86ce.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил возможность заражения коронавирусом на улице

03:48 16.05.2020 (обновлено: 11:06 16.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМужчина на самокате на одной из улиц в Москве
Мужчина на самокате на одной из улиц в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Мужчина на самокате на одной из улиц в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Вероятность того, что человек, находясь один на улице, заразится коронавирусом, отсутствует, так как вирус живет только в организме, заявил эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

"Попав в окружающую среду, вирус обречён, он разрушается и теряет инфекционную активность", — рассказал Лебедев РИА Новости.

Он пояснил, что коронавирус передаётся от человека к человеку воздушно-капельным путём, причем капельный путь более вероятный, в воздухе его, как правило, нет.
"Можно себе представить, что при определённой ситуации, если человек чихнул, то некое облако капелек повисло и передвигается в воздухе, но в любом случае, оно разносится на различные расстояния и концентрация вируса резко падает уже в ближайшую минуту", — отметил Лебедев.
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По его словам, даже если здоровый человек проходит через такое облако и глубоко вдыхает, то, скорее всего, заражения не будет, так как количество вируса в воздухе уже будет недостаточным, чтобы вызвать какие-то проблемы. Кроме того, коронавирус, когда попадает на слизистую оболочку, сразу же сталкивается с первым барьером, так называемым тканевым иммунитетом, иногда его вполне достаточно, чтобы вирус не вызвал заболевание, пояснил эксперт.
Помимо этого, здоровый человек должен иметь предрасположенность к заболеванию, потому что может оказаться, что в данный момент у него иммунитет на высоком уровне, добавил Лебедев.

"А может быть, у него есть генетическая непредрасположенность к коронавирусной инфекции. Сейчас ученые как раз изучают возможность наличия таких людей. Их, конечно, не много, но вероятность, что они существуют, есть", — отметил эксперт.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более 4,3 миллиона инфицированных, почти 300 тысяч из них умерли. В России число случаев заражения превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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