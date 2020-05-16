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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T11:06
https://ria.ru/20200516/1571532591.html
Мясников развеял слухи о занижении смертности от COVID-19 в России
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570101076_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_1da83f6fc5e09ad1c738ad411093d2c1.jpg
РИА Новости

Мясников развеял слухи о занижении смертности от COVID-19 в России

03:55 16.05.2020 (обновлено: 11:06 16.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловВрач Александр Мясников во время пресс-конференции
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Смертность от коронавируса в России остается минимальной, что, видимо, смущает весь остальной мир. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Financial Times опубликовала статью, где говорилось, что реальная смертность от COVID-19 в России на 70 процентов выше официальной статистики. Аналогичный материал вышел и в New York Times.
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Мясников отмечает, что журналисты приводят в пример апрельские показатели смертности в Москве, которые выше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Сравнивать показатели летальных случаев всего за один месяц не совсем корректно. Это не является однозначным доказательством каких-либо тенденций", — отметил врач.

По его словам, прирост смертности в Москве — 1800 случаев, и лишь 600 из них — от коронавируса.

"Похожая статистика наблюдается и в других странах, где смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост летальных случаев", — рассказал Мясников.

Специалист подчеркивает, что в России в отличие от большинства стран вскрытие умерших с подозрением на COVID-19 производится в ста процентах случаях. В США и Великобритании такая экспертиза является платной и необязательной, что существенно влияет на точность диагноза смерти.
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Согласно официальным статистическим данным, показатель регистрации смертей в столице находится на уровне примерно 10 тысяч в месяц.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр Мясников (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВеликобританияМоскваСШАОбщество
Популярные комментарии
Мясников не может этого знать достоверно. Ибо он вообще мимо проходил.
16 мая, 04:13
ЛКЛысый Кучерявый
10582422322
Визг запада, от зависти и удручающего состояния медицины, расчитаной только на зарабатывание денег. У нас не медецина а здравоохранение, хотя и пытаются некоторые перевести ее на рентабельность
16 мая, 04:37
Геннадий Solo
63645200021
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