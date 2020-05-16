Мясников развеял слухи о занижении смертности от COVID-19 в России

Врач Александр Мясников во время пресс-конференции

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Смертность от коронавируса в России остается минимальной, что, видимо, смущает весь остальной мир. Об этом заявил врач и телеведущий Смертность от коронавируса в России остается минимальной, что, видимо, смущает весь остальной мир. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала " Россия 24 ".

Ранее Financial Times опубликовала статью, где говорилось, что реальная смертность от COVID-19 в России на 70 процентов выше официальной статистики. Аналогичный материал вышел и в New York Times.

Мясников отмечает, что журналисты приводят в пример апрельские показатели смертности в Москве , которые выше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Сравнивать показатели летальных случаев всего за один месяц не совсем корректно. Это не является однозначным доказательством каких-либо тенденций", — отметил врач.

По его словам, прирост смертности в Москве — 1800 случаев, и лишь 600 из них — от коронавируса.

"Похожая статистика наблюдается и в других странах, где смертность от COVID-19 ниже, чем общий прирост летальных случаев", — рассказал Мясников.

Специалист подчеркивает, что в России в отличие от большинства стран вскрытие умерших с подозрением на COVID-19 производится в ста процентах случаях. В США Великобритании такая экспертиза является платной и необязательной, что существенно влияет на точность диагноза смерти.

Доктор заключил, что любое сезонное повышение заболеваемости ОРВИ, в том числе пандемия коронавируса, сопровождается ростом смертности.

Согласно официальным статистическим данным, показатель регистрации смертей в столице находится на уровне примерно 10 тысяч в месяц.

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.