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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T03:35
https://ria.ru/20200516/1571532529.html
В Екатеринбург прибыл вывозной рейс с россиянами из Индии
https://cdn25.img.ria.ru/images/153364/44/1533644491_0:180:3012:1874_1036x0_80_0_0_a4047d97e9201f159ed1f944a3240d95.jpg
РИА Новости

В Екатеринбург прибыл вывозной рейс с россиянами из Индии

03:35 16.05.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Вывозной рейс из Гоа с 296 россиянами на борту прибыл в международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге, следует из данных онлайн-табло аэровокзала.
Рейс прилетел в 5.12 местного времени (3.12 мск).
Ранее Минтранс РФ в Twitter сообщил, что рейс "России" 6884 Гоа – Красноярск – Екатеринбург – Москва вылетел в 15.03 мск. На борту 296 пассажиров. До Красноярска летят 25 человек. До Екатеринбурга – 92. До московского Шереметьево – 179.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
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Вывозной рейс из Анталии прибыл в Петербург
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство транспорта РФ (Минтранс России)КольцовоМоскваЕкатеринбургШереметьево (аэропорт)КрасноярскОбщество
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