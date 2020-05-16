Приходите еще: рестораны в Австрии открылись без аншлагов

ВЕНА, 16 мая - РИА Новости, Маргарита Костив. Предприятия общественного питания Предприятия общественного питания Австрии в пятницу возобновили работу после двухмесячного простоя из-за коронавируса, но сильного ажиотажа у населения это не вызвало. Корреспондент РИА Новости побывала в одном из популярных и хорошо посещаемых итальянских ресторанов в центре австрийской столицы, чтобы понять, есть ли там жизнь после COVID-19.

Нас много, и мы в масках

На улице, перед входом в ресторан, висит табличка с надписью "Пожалуйста, держите дистанцию". Посетителей на входе встречает официант и спрашивает, на чье имя забронирован столик. В целом обычная процедура. Разница лишь в том, что официант теперь в медицинской маске и одноразовых перчатках - такие условия. Посетители на входе также должны быть в маске.

На часах 14.30. Место довольно популярное, в это время в "доковидные" времена здесь буквально было некуда яблоку упасть, но сейчас все иначе. Пусто. В лучшем случае занята лишь четверть столиков, при этом далеко не все предлагаются посетителям - согласно новым правилам, расстояние между группами должно быть не менее метра, поэтому столики свободны через один.

За каждым столом в основном сидели по двое, лишь за одним из них было пять человек, что, к слову, нарушает еще одно условие - не больше четырех взрослых в одной группе. После того как столик освобождается, официанты его дезинфицируют.

Прощай, предложение дня

Как оказалось, новые санитарные правила - меньшее из зол. Коронавирус ударил и по меню ресторана. Посетители больше не могут воспользоваться специальным предложением дня, доступны лишь блюда из постоянного меню.

"Пока так. Сейчас у нас нет меню дня, потому что они могут служить дополнительным источником передачи инфекции. Не знаю, как долго это продлится. Видимо, до конца эпидемии", - поделился один из официантов.

На замечание о том, что посетителей в разы меньше, собеседник посетовал, что туристов нет, а местные не так активны, но заверил, что вечером ресторан полностью забронирован. Отчасти, это оказалось правдой - в 20.00 посетителей значительно прибавилось, и атмосфера приблизилась к привычной.

На выходе, помимо мармеладных мишек, которыми ресторан всегда угощал гостей, в день открытия в подарок всем давали масло чили, как бы говоря: "Мы вам рады, приходите еще!".

А придут ли гости?

Можно сказать, что итальянскому ресторану повезло. Безусловно, количество его посетителей как минимум в день открытия меньше привычной нормы, но у многих кафе ситуация в разы хуже: даже вечером они, мягко говоря, не ломились от посетителей, а некоторые - и их немало - не открылись вовсе.

Кофейни, столь любимые венцами, тоже обошлись без аншлагов. Там, где раньше было трудно найти свободное место, сейчас не больше двух-трех посетителей. По факту наибольшим спросом сегодня пользовались проверенные и излюбленные венцами места. Несмотря на испортившуюся погоду - дождь и около 10 градусов тепла - многие охотно располагались за столиками на улице, в том числе в желатериях.