НАСА планирует пять выходов в открытый космос с борта МКС в июне

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Американские астронавты в июне совершат пять выходов в открытый космос с борта Международной космической станции, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее в 2020 году уже состоялись три выхода по американской программе.
В материалах НАСА говорится, что в июне планируются четыре выхода для замены аккумуляторных батарей в системе электропитания американского сегмента МКС.
Шесть новых батарей должен доставить японский грузовой корабль HTV-9, запуск которого намечается на 20 мая.
Кроме того, в июне намечается еще один выход с целью подключения платформы Bartolomeo для коммерческих экспериментов и установки оборудования для связи в Ka-диапазоне на европейском модуле Columbus.
Для выходов по американской программе подготовлены астронавты НАСА Кристофер Кэссиди, который сейчас работает на МКС, и Роберт Бенкен, которому предстоит в конце мая прилететь на станцию на корабле Crew Dragon, а также российский космонавт Анатолий Иванишин.