Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-05-16T03:20
https://ria.ru/20200516/1571532332.html
НАСА планирует пять выходов в открытый космос с борта МКС в июне
https://cdn25.img.ria.ru/images/147637/55/1476375555_0:304:3067:2029_1036x0_80_0_0_d35066b79b33909f4584a7d62d52c2fb.jpg
РИА Новости

НАСА планирует пять выходов в открытый космос с борта МКС в июне

03:20 16.05.2020
703
© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Американские астронавты в июне совершат пять выходов в открытый космос с борта Международной космической станции, следует из материалов НАСА, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ранее в 2020 году уже состоялись три выхода по американской программе.
Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon, Флорида, США
14 мая, 02:01Хочу стать космонавтом
Отправляющийся на МКС экипаж НАСА дважды протестируют на COVID-19
В материалах НАСА говорится, что в июне планируются четыре выхода для замены аккумуляторных батарей в системе электропитания американского сегмента МКС.
Шесть новых батарей должен доставить японский грузовой корабль HTV-9, запуск которого намечается на 20 мая.
Кроме того, в июне намечается еще один выход с целью подключения платформы Bartolomeo для коммерческих экспериментов и установки оборудования для связи в Ka-диапазоне на европейском модуле Columbus.
Для выходов по американской программе подготовлены астронавты НАСА Кристофер Кэссиди, который сейчас работает на МКС, и Роберт Бенкен, которому предстоит в конце мая прилететь на станцию на корабле Crew Dragon, а также российский космонавт Анатолий Иванишин.
Ракета-носитель Falcon 9 с Crew Dragon, Флорида, США
13 мая, 02:45Хочу стать космонавтом
Компания SpaceX опубликовала симулятор стыковки корабля Crew Dragon к МКС
210012
Обсудить 0
Хочу стать космонавтомКристофер КэссидиМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXНАСА
Рекомендуем
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин провел совещание по Луне после обнародованных планов Трампа
Центр НАСА в шате Флорида, США
В НАСА разочарованы реакцией России на новости о проекте договора по Луне
Черепашки-ниндзя
Автор "Черепашек Ниндзя" напишет сценарий для российского мультика
Флаги США и КНР
Аналитик оценил возможные контрсанкции Китая против США
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
"Газпром" прекратит транзит газа через Польшу по Ямальскому контракту
Море
Ученые выяснили причину повышения уровня моря
Алексей Пушков
Пушков напомнил послу США в Польше про угрозу "ядерной зимы"
Котировки ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже
Россия снизила вложения в гособлигации США в три раза
Акция с требованием отмены карантина в США
В Мэриленде прошла акция протеста против ограничений из-за коронавируса
Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал слова Трампа о разработке "супер-пупер-ракеты"
Катера Вооруженных сил Венесуэлы в акватории Макуто. 3 мая 2020
Министр обороны Колумбии отверг обвинения Мадуро в подготовке наемников
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
В Екатеринбург прибыл вывозной рейс с россиянами из Индии
Луна и самолет на закате
В Роскосмосе заявили о готовности к переговорам с США по освоению Луны
Автомобили на одной из автозаправочных станций
Исследование: в Москве продажи топлива на фоне самоизоляции упали на 20%
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин назвал задачи, стоящие перед новым главой РКК "Энергия"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:27В Ивановской области за сутки у десяти медработников выявили COVID-19
12:26Московские власти заявили, что утечки данных из "Соцмониторинга" не будет
12:25Почти 50 псковских медработников заразились коронавирусом
12:21В Волгограде с 18 мая возобновят работу маршрутные такси
12:18Московские власти рассказали, когда пациент может удалить "Соцмониторинг"
12:17Власти Москвы назвали причины связанных с приложением по COVID-19 штрафов
12:16В Сирию за сутки вернулись более 70 беженцев
12:15Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
12:15В Москве аннулируют около 400 "ночных" штрафов за нарушение самоизоляции
12:12В Индонезии выявили 529 новых случаев заражения коронавирусом
12:11В Ингушетии выздоровели почти 25% заразившихся коронавирусом
12:08Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило пять тысяч
12:05Жительница Пермского края три года жила по "мужскому" паспорту
12:00Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее состоянии
12:00Число зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге превысило десять тысяч
11:58Врач рассказал о риске осложнений при бессимптомном течении COVID-19
11:57Власти Москвы призвали не обманывать приложение по COVID-19
11:55В Ростовской области за сутки умерли три пациента с COVID-19
11:55В Москве выявили более 70 тысяч нарушений самоизоляции за весь период
11:53В Подмосковье с начала пандемии умерли 262 пациента с COVID-19
Лента новостейМолния