Financial Times опубликовала ответ посла России на статью о COVID-19

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Британская газета Британская газета Financial Times опубликовала письмо посла РФ в Великобритании Андрея Келина по поводу публикации издания о смертности пациентов с COVID-19 в России.

Ранее российский дипломат заявил РИА Новости, что в британской прессе присутствует тенденция писать крайне негативно о деятельности по борьбе с коронавирусом в России. По его словам, он направил "письмо в газету Times, которая почему-то поставила под сомнение усилия" крупнейших российских бизнесменов, Алексея Мордашова, Олега Дерипаски Владимира Потанина , "по защите работников, которые работают у них же на предприятиях". Британская Times опубликовала это письмо Келина в рубрике "комментарий". Посол также сообщил, что российское посольство в Великобритании направило письмо главреду Financial Times в связи с публикацией о смертности от COVID-19 в России.

В опубликованном Financial Times письме Келин выражает несогласие с тем, как издание освещает усилия России в борьбе с пандемией.

"Судя по вашим сообщениям, ответ России заключается в том, чтобы манипулировать цифрами у себя дома и распространять дезинформацию за рубежом в то время, как правительство действует неэффективно, а у врачей нет надлежащей защиты. Эта искаженная картина требует опровержения. Даже по самым пессимистичным оценкам, показатели России по возможностям системы здравоохранения и уровню смертности одни из лучших среди всех ведущих стран", — указал посол.

Келин отмечает, что Россия "является примером прозрачности", напоминая о регулярных брифингах правительства и публикациях главврачей медучреждений в соцсетях.

"Политика сбора статистики по смертности также ясна: как разъясняло министерство здравоохранения в целом ряде случаев, даже у пациентов с COVID регистрируется первичная причина смерти, и это может быть другое заболевание", — добавил Келин.

"Уровень смертности в России по COVID-19 в 7,6 раз ниже, чем в среднем в мире. Для ваших читателей было бы гораздо полезнее, если бы ваши авторы стремились проанализировать лучшие российские практики, которые сделали этот результат возможным, а не искали статистические неточности", — добавил Келин.

В противном случае, пишет посол, подобные статьи будут расценены в России как "распространение фейковых новостей и стремление посеять разногласие в российском обществе".

Ранее FT сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальной статистики. По официальным данным, в апреле в Москве и Петербурге от COVID-19 умерли 629 человек. Однако, как утверждает издание со ссылкой на собственный анализ, в обоих городах за этот месяц умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой. По словам представителя ВОЗ , сознательного занижения смертности из-за COVID-19 в России нет.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , всего насчитывается более 4,3 миллиона инфицированных, почти 300 тысяч из них умерли. В России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.