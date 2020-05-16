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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T11:05
https://ria.ru/20200516/1571532234.html
Financial Times опубликовала ответ посла России на статью о COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/114411/13/1144111348_0:0:1708:961_1036x0_80_0_0_a8b5bb0506d348520e35e18389b6e650.jpg
РИА Новости

Financial Times опубликовала ответ посла России на статью о COVID-19

03:12 16.05.2020 (обновлено: 11:05 16.05.2020)
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© AP Photo / Frank AugsteinЭкономическая газета The Financial Times британского издательства Pearson.
Экономическая газета The Financial Times британского издательства Pearson.
© AP Photo / Frank Augstein
Экономическая газета The Financial Times британского издательства Pearson.. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Британская газета Financial Times опубликовала письмо посла РФ в Великобритании Андрея Келина по поводу публикации издания о смертности пациентов с COVID-19 в России.
Ранее российский дипломат заявил РИА Новости, что в британской прессе присутствует тенденция писать крайне негативно о деятельности по борьбе с коронавирусом в России. По его словам, он направил "письмо в газету Times, которая почему-то поставила под сомнение усилия" крупнейших российских бизнесменов, Алексея Мордашова, Олега Дерипаски, Владимира Потанина, "по защите работников, которые работают у них же на предприятиях". Британская Times опубликовала это письмо Келина в рубрике "комментарий". Посол также сообщил, что российское посольство в Великобритании направило письмо главреду Financial Times в связи с публикацией о смертности от COVID-19 в России.
Вход в здание газеты New York Times в Нью-Йорке
14 мая, 09:41
NYT настаивает на точности материала со статистикой по COVID в России
В опубликованном Financial Times письме Келин выражает несогласие с тем, как издание освещает усилия России в борьбе с пандемией.
"Судя по вашим сообщениям, ответ России заключается в том, чтобы манипулировать цифрами у себя дома и распространять дезинформацию за рубежом в то время, как правительство действует неэффективно, а у врачей нет надлежащей защиты. Эта искаженная картина требует опровержения. Даже по самым пессимистичным оценкам, показатели России по возможностям системы здравоохранения и уровню смертности одни из лучших среди всех ведущих стран", — указал посол.
Келин отмечает, что Россия "является примером прозрачности", напоминая о регулярных брифингах правительства и публикациях главврачей медучреждений в соцсетях.
Медицинские работники
Вчера, 12:26Распространение нового коронавируса
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"Политика сбора статистики по смертности также ясна: как разъясняло министерство здравоохранения в целом ряде случаев, даже у пациентов с COVID регистрируется первичная причина смерти, и это может быть другое заболевание", — добавил Келин.

"Уровень смертности в России по COVID-19 в 7,6 раз ниже, чем в среднем в мире. Для ваших читателей было бы гораздо полезнее, если бы ваши авторы стремились проанализировать лучшие российские практики, которые сделали этот результат возможным, а не искали статистические неточности", — добавил Келин.

В противном случае, пишет посол, подобные статьи будут расценены в России как "распространение фейковых новостей и стремление посеять разногласие в российском обществе".
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй
14 мая, 19:28Распространение нового коронавируса
Посол в Лондоне обсудил с главредом FT публикации о COVID-19 в России
Ранее FT сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальной статистики. По официальным данным, в апреле в Москве и Петербурге от COVID-19 умерли 629 человек. Однако, как утверждает издание со ссылкой на собственный анализ, в обоих городах за этот месяц умерли на 72% больше людей, чем в среднем за последние пять лет. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой. По словам представителя ВОЗ, сознательного занижения смертности из-за COVID-19 в России нет.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более 4,3 миллиона инфицированных, почти 300 тысяч из них умерли. В России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
14 мая, 23:36Распространение нового коронавируса
Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России
16152148
Обсудить 14
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАндрей КелинFinancial TimesВеликобританияВ мире
Популярные комментарии
Делали бы уже заявления по факту завершения пандемии в РФ. Сейчас это напоминает тявканье Моськи. Плюс заслуг правительства я не вижу. Вижу Бла-Бла-Бла. Обещания и возмущения. Антоны, имя администрации. Народ сам из попы, в которую его засунуло правительство вылезает, не впервой.
16 мая, 07:53
Алексей Павловский
4000018
"Россия никогда не манипулировала официальной статистикой", "сознательного занижения смертности из-за COVID-19 в России нет". Какие-то уклончивые ответы. Информация об увеличении количества умерших за апрель по сравнению с предыдущими годами на 72% опровергается или нет?
16 мая, 08:22
НПНе Патриот
2000010
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