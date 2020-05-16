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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T04:17
https://ria.ru/20200516/1571532197.html
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571527080_0:260:3178:2048_1036x0_80_0_0_619f6ddf8aa2b79d0730238ced85701b.jpg
РИА Новости

Путин поручил сохранить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

03:12 16.05.2020 (обновлено: 04:17 16.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский11 мая 2020. Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны
11 мая 2020. Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.
Кроме того, глава государства поручил обеспечить доплату к зарплате работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медпомощи больным коронавирусом, за апрель 2020 года. Сроком исполнения указано 15 мая, отвечают за это главы регионов. Также поручено обеспечить мониторинг осуществления этой федеральной доплаты.
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Путин поручил контролировать соблюдение норм при снятии ограничений
До первого июня надлежит внести изменения в законы о специальных доплатах соцработникам и повышении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком — до 6 751 рубля для лиц, не подлежащих обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Президент также поручил обеспечить наращивание объемов тестирования населения на наличие COVID-19.
За период с 15 апреля по 15 июля 2020 года должны быть выплачены специальные федеральные доплаты к зарплате за особые условия труда работникам стационарных организаций соцобслуживания, деятельность которых осуществляется в сменном двухнедельном режиме.
До 25 мая должен быть решен вопрос о выплатах в размере десяти тысяч рублей на детей до 16 лет через портал госуслуг и отделения Пенсионного фонда.
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До 20 мая надлежит обеспечить условия для восстановления работы предприятий базовых отраслей, в том числе в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, связи, энергетике, добыче полезных ископаемых, предусмотрев соблюдение на таких предприятиях санитарно-эпидемиологических требований.
Поручается вести мониторинг деятельности стационарных организаций соцобслуживания, в том числе домов-интернатов и домов престарелых.
Путин также поручил принять меры по оптимизации мероприятий контроля и надзора в отношении медицинских организаций, задействованных в оказании помощи больным коронавирусом.
Президент дал поручение также вести контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований при поэтапном снятии ограничительных мер.
Микрофинансовые организации поручено докапитализировать в объеме не менее 12 миллиардов рублей с целью повышения доступности заемных средств для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе ИП.
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Меры поддержки

В апреле президент назначил выплаты медикам, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами. Выплата положена врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными COVID-19.
На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая Путин заявил, что все медики должны получить апрельские выплаты до 15 мая.
В понедельник он обратил внимание, что средства получили менее 50 процентов медиков, хотя деньги уже поступили в регионы. Глава государства дал поручение губернаторам разобраться с этой ситуацией.
Накануне он в очередной раз призвал чиновников не разводить "бюрократическую канитель" и проконтролировать, чтобы медики получили положенные им средства.
Путин обратил особое внимание на то, что такие выплаты являются личной ответственностью губернаторов, а не каких-либо контрольных комиссий, и руководители регионов должны довести дело до конца.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание незамедлительно при наличии оснований возбуждать уголовные дела при невыплате таких доплат.
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Путин также ранее сообщил, что с начала лета семьи, у которых есть дети в возрасте от трех до 15 лет включительно, смогут получить единовременно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка с российским гражданством, подав заявку посредством портала госуслуг, в также обратившись в ПФР или МФЦ. Когда начали оформляться первые заявки, президент раскритиковал министерства за то, что портал плохо справлялся с наплывом граждан, намеревающихся оформить пособие.

Проблемы здравоохранения

Накануне на совещании по открытию медцентров Минобороны в субъектах для оказания помощи больным с COVID-19 Путин заявил, что эпидемию Россия рано или поздно поборет, но развитие первичного звена здравоохранения должно быть продолжено.
"И в этой работе нам нужно использовать и опыт, который мы получили, получили в эти дни, в эти месяцы", — сказал глава государства.
Он добавил, что в будущем должны быть использованы самые передовые технологические, организационные, строительные решения.
Глава государства также призвал глав регионов не ссылаться на негативный опыт других стран в борьбе с коронавирусом, поскольку они одними из первых столкнулись с эпидемией. По словам Путина, важно учесть их опыт и сделать все для предотвращения такого развития событий в России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаПенсионный фонд РФКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоАлександр БастрыкинВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Очень глупое решение, больше похожее на геноцид пенсионеров. Пожилые как никто другие нуждаются в чистом воздухе и движении. Это доказано и жизней и научными исследованиями. У многих пенсионеров домашний арест может вызвать букет различных заболеваний. Я пожилой нас в квартире на 54 кв м 5 человек.Такую самоизоляцию можно пожелать врагу.
16 мая, 05:20
igop grachev
248306519
Путин поручил добить 65+.
16 мая, 06:33
Сергей Боляев
2071017621
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