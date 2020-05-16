Путин поручил сохранить режим самоизоляции для лиц старше 65 лет

11 мая 2020. Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин дал правительству и региональным властям ряд новых поручений в связи с ситуацией с коронавирусом, в частности, обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет, а также для лиц, страдающих хроническими заболеваниями.

Кроме того, глава государства поручил обеспечить доплату к зарплате работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медпомощи больным коронавирусом, за апрель 2020 года. Сроком исполнения указано 15 мая, отвечают за это главы регионов. Также поручено обеспечить мониторинг осуществления этой федеральной доплаты.

До первого июня надлежит внести изменения в законы о специальных доплатах соцработникам и повышении минимального размера пособия по уходу за первым ребенком — до 6 751 рубля для лиц, не подлежащих обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Президент также поручил обеспечить наращивание объемов тестирования населения на наличие COVID-19.

За период с 15 апреля по 15 июля 2020 года должны быть выплачены специальные федеральные доплаты к зарплате за особые условия труда работникам стационарных организаций соцобслуживания, деятельность которых осуществляется в сменном двухнедельном режиме.

До 25 мая должен быть решен вопрос о выплатах в размере десяти тысяч рублей на детей до 16 лет через портал госуслуг и отделения Пенсионного фонда.

До 20 мая надлежит обеспечить условия для восстановления работы предприятий базовых отраслей, в том числе в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве, связи, энергетике, добыче полезных ископаемых, предусмотрев соблюдение на таких предприятиях санитарно-эпидемиологических требований.

Поручается вести мониторинг деятельности стационарных организаций соцобслуживания, в том числе домов-интернатов и домов престарелых.

Путин также поручил принять меры по оптимизации мероприятий контроля и надзора в отношении медицинских организаций, задействованных в оказании помощи больным коронавирусом.

Президент дал поручение также вести контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований при поэтапном снятии ограничительных мер.

Микрофинансовые организации поручено докапитализировать в объеме не менее 12 миллиардов рублей с целью повышения доступности заемных средств для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе ИП.

Меры поддержки

В апреле президент назначил выплаты медикам, которые работают с зараженными коронавирусом пациентами. Выплата положена врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными COVID-19.

На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая Путин заявил, что все медики должны получить апрельские выплаты до 15 мая.

В понедельник он обратил внимание, что средства получили менее 50 процентов медиков, хотя деньги уже поступили в регионы. Глава государства дал поручение губернаторам разобраться с этой ситуацией.

Накануне он в очередной раз призвал чиновников не разводить "бюрократическую канитель" и проконтролировать, чтобы медики получили положенные им средства.

Путин обратил особое внимание на то, что такие выплаты являются личной ответственностью губернаторов, а не каких-либо контрольных комиссий, и руководители регионов должны довести дело до конца.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание незамедлительно при наличии оснований возбуждать уголовные дела при невыплате таких доплат.

Путин также ранее сообщил, что с начала лета семьи, у которых есть дети в возрасте от трех до 15 лет включительно, смогут получить единовременно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка с российским гражданством, подав заявку посредством портала госуслуг, в также обратившись в ПФР или МФЦ. Когда начали оформляться первые заявки, президент раскритиковал министерства за то, что портал плохо справлялся с наплывом граждан, намеревающихся оформить пособие.

Проблемы здравоохранения

Накануне на совещании по открытию медцентров Минобороны в субъектах для оказания помощи больным с COVID-19 Путин заявил, что эпидемию Россия рано или поздно поборет, но развитие первичного звена здравоохранения должно быть продолжено.

"И в этой работе нам нужно использовать и опыт, который мы получили, получили в эти дни, в эти месяцы", — сказал глава государства.

Он добавил, что в будущем должны быть использованы самые передовые технологические, организационные, строительные решения.

Глава государства также призвал глав регионов не ссылаться на негативный опыт других стран в борьбе с коронавирусом, поскольку они одними из первых столкнулись с эпидемией. По словам Путина, важно учесть их опыт и сделать все для предотвращения такого развития событий в России.