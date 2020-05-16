Швейцария смягчила пересечение границ с Австрией и Германией

"Швейцария, Германия и Австрия вновь взаимно разрешают въезд для людей, которые хотят навестить своих спутников жизни или близких или принять участие в важном семейном событии", - говорится в сообщении.
Смягчение ограничений также распространяется на лиц, владеющих в соседнем государстве недвижимостью, садами для личного пользования, сельскохозяйственными, охотничьими или лесными угодьями. Аналогичные послабления получат люди, которые должны заботиться о животных.
Основанием для подобного решения стала благоприятная динамика по заболеваемости. Оно вступило в силу с 16 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.