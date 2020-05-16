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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T03:05
https://ria.ru/20200516/1571532159.html
Швейцария смягчила пересечение границ с Австрией и Германией
https://cdn24.img.ria.ru/images/155040/63/1550406341_0:9:3068:1735_1036x0_80_0_0_7ab0e839978f9bdab9704d1f77fa4dd9.jpg
РИА Новости

Швейцария смягчила пересечение границ с Австрией и Германией

03:05 16.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЖенева
Женева
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Женева. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Власти Швейцарии смягчили ограничения на пересечение границ с Австрией и Германией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте правительства.
"Швейцария, Германия и Австрия вновь взаимно разрешают въезд для людей, которые хотят навестить своих спутников жизни или близких или принять участие в важном семейном событии", - говорится в сообщении.
Смягчение ограничений также распространяется на лиц, владеющих в соседнем государстве недвижимостью, садами для личного пользования, сельскохозяйственными, охотничьими или лесными угодьями. Аналогичные послабления получат люди, которые должны заботиться о животных.
Основанием для подобного решения стала благоприятная динамика по заболеваемости. Оно вступило в силу с 16 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияШвейцарияАвстрияВ мире
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