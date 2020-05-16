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Космическая обсерватория ГАММА-400
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2020-05-16T06:18
https://ria.ru/20200516/1571531990.html
В НАСА разочарованы реакцией России на новости о проекте договора по Луне
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РИА Новости

В НАСА разочарованы реакцией России на новости о проекте договора по Луне

02:50 16.05.2020 (обновлено: 06:18 16.05.2020)
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CC0 / lace0182 / NASA centre in FloridaЦентр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США
CC0 / lace0182 / NASA centre in Florida
Центр НАСА в шате Флорида, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. НАСА разочаровано реакцией в России на сообщения об американском проекте международного договора по освоению Луны, но надеются, что в Москве все же поддержат документ, когда поймут его суть, заявил в пятницу и.о. замруководителя НАСА по международным отношениям Майк Голд.

"Мы надеемся, что Россия поддержит, и мы хотим взаимодействовать с коллегами в России в обсуждении этого", — сказал Голд в ходе видеоконференции, посвященной публикации НАСА своего видения основных принципов международного сотрудничества в реализации лунной программы Artemis.

Агентство Рейтер 5 мая со ссылкой на источники написало, что администрация президента США Дональда Трампа готовит проект нового международного договора под названием о добыче ископаемых на Луне. Сообщалось, что к нему планируют привлечь Канаду, Японию, Евросоюз и ОАЭ, а России на первых порах среди участников соглашения не будет. Сообщения вызвали резкую критику Москвы: глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил планы США с вторжением в Ирак и Афганистан.
Как заявил в связи с этим Голд, НАСА было "разочаровано реакцией в России, особенно с учетом того, что суть документа была неизвестна в то время".
"Я надеюсь, что когда наши коллеги в России увидят, что мы пытаемся достичь с помощью Artemis Accords и как мы это делаем, они поддержат нас и присоединятся к нам в создании норм поведения, которые позволят достичь мирного и процветающего будущего для России, США и всего мира", — сказал он, подчеркнув, что предложенные принципы базируются на принципах Договора о космосе 1967 года.
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Согласно опубликованным в пятницу тезисам НАСА, в реализации Artemis Вашингтон надеется на заключение двусторонних соглашений, основанных на ряде принципов, целью которых станет создание "безопасной и прозрачной среды, которая будет способствовать исследованиям, науке и коммерческой деятельности на благо всего человечества".
Главным из них США назвали "требование о том, чтобы любая активность (в освоении космоса) велась в мирных целях". Сотрудничество между странами должно быть основано на прозрачности, а также гарантировать совместимость используемых ими для реализации программы систем. Будущие участники соглашений, по задумке НАСА, должны обязаться помогать друг другу в случае непредвиденных ситуаций, следовать требованиям Конвенции о регистрации запускаемых в космос объектов, делиться получаемой в ходе исследований информацией и взаимодействовать в сокращении объемов космического мусора.
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Документ также оговаривает, что добыча и использование ресурсов в космосе должны вестись в соответствии с Договором о космосе, и обязует международных партнеров раскрывать информацию о местах и сути своей деятельности для создания так называемых "Зон безопасности" и недопущения конфликтов.
Ранее администрация Трампа объявила о возобновлении лунной программы, которая получила название Artemis. В ее рамках планируется возвращение и постоянное присутствие человека на Луне, что станет этапом на пути к пилотируемым миссиям на Марс. В рамках новой лунной программы НАСА разрабатывает идею создания окололунной станции Gateway, с которой в будущем станут осуществляться полеты человека на лунную поверхность и обратно. В США многократно подчеркивали, что НАСА реализует программу на основе взаимодействия с коммерческими партнерами, а также рассчитывает на международное взаимодействие.
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