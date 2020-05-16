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Религия и мировоззрение
2020-05-16T02:29
https://ria.ru/20200516/1571531869.html
Освобожденный в Черногории епископ поблагодарил граждан за поддержку
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571357617_64:0:638:323_1036x0_80_0_0_c477515bb6b87b39d16dc6e6f8f0f91e.jpg
РИА Новости

Освобожденный в Черногории епископ поблагодарил граждан за поддержку

02:29 16.05.2020
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© Фото : СПЦЕпископ Будимлянско-Никшичский Сербской православной церкви Иоанникия
Епископ Будимлянско-Никшичский Сербской православной церкви Иоанникия
© Фото : СПЦ
Епископ Будимлянско-Никшичский Сербской православной церкви Иоанникия . Архивное фото
БЕЛГРАД, 16 мая - РИА Новости. Епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий и священники Сербской православной церкви (СПЦ) освобождены из-под стражи в Черногории, он поблагодарили граждан за поддержку.
Владыку Иоанникия и священников выпустили из прокуратуры около 0.30 (1.30 мск). Перед зданием их встретили несколько тысяч человек, которые затем перешли за епископом к зданию суда. Освобожденное духовенство едва прошло через приветствующую толпу.
"Прежде всего хочу вас поблагодарить за любовь и поддержку. Эта ваша поддержка – выражение любви к церкви", - обратился епископ к собравшимся. Трансляцию ведет несколько порталов.
Священнослужители СПЦ были задержаны на 72 часа за проведение собрания верующих во вторник на празднике Святого Василия Острожского. Из-за их задержания в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста. В пятницу утром толпа людей собралась перед Основным судом города Никшич в ожидании решения. Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий указал, что власти Черногории такими задержаниями приведут страну к гражданской войне. В течение дня людей перед судом в Никшиче становилось все больше. Вечером мирные протесты и шествия прошли в городах Беране, Биело-Поле, Будва, Плевля и в столице Подгорице.
Участники мирного шествия в защиту Сербской православной церкви возле храма Воскресенья Христова в Подгорице
1 марта, 09:46Религия и мировоззрение
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1910013
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Религия и мировоззрениеСербская православная церковьЧерногорияПодгорица (город)
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