Освобожденный в Черногории епископ поблагодарил граждан за поддержку

Владыку Иоанникия и священников выпустили из прокуратуры около 0.30 (1.30 мск). Перед зданием их встретили несколько тысяч человек, которые затем перешли за епископом к зданию суда. Освобожденное духовенство едва прошло через приветствующую толпу.