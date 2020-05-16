Освобожденный в Черногории епископ поблагодарил граждан за поддержку

БЕЛГРАД, 16 мая - РИА Новости. Епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий и священники Сербской православной церкви (СПЦ) освобождены из-под стражи в Черногории, он поблагодарили граждан за поддержку.
Владыку Иоанникия и священников выпустили из прокуратуры около 0.30 (1.30 мск). Перед зданием их встретили несколько тысяч человек, которые затем перешли за епископом к зданию суда. Освобожденное духовенство едва прошло через приветствующую толпу.
"Прежде всего хочу вас поблагодарить за любовь и поддержку. Эта ваша поддержка – выражение любви к церкви", - обратился епископ к собравшимся. Трансляцию ведет несколько порталов.
Священнослужители СПЦ были задержаны на 72 часа за проведение собрания верующих во вторник на празднике Святого Василия Острожского. Из-за их задержания в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста. В пятницу утром толпа людей собралась перед Основным судом города Никшич в ожидании решения. Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий указал, что власти Черногории такими задержаниями приведут страну к гражданской войне. В течение дня людей перед судом в Никшиче становилось все больше. Вечером мирные протесты и шествия прошли в городах Беране, Биело-Поле, Будва, Плевля и в столице Подгорице.