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2020-05-16T02:19
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Компания Tesla построит новый завод в Техасе, сообщает СМИ
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РИА Новости

Компания Tesla построит новый завод в Техасе, сообщает СМИ

02:19 16.05.2020
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© AP Photo / Chris CarlsonИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Chris Carlson
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Американская компания Tesla на фоне конфликта с властями Калифорнии выбрала город Остин в штате Техас для строительства нового завода, сообщает портал Electrek со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным портала, глава компании Илон Маск уже поручил инженерам завода в Неваде начать работу над проектом нового завода, где, как предполагается, будут производится электромобили - пикапы Cybertruck и машины Model Y.
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Портал отмечает, что Маск рассчитывает начать строительство нового завода в ближайшее время и наладить выпуск автомобилей Model Y уже к концу следующего года.
Ранее Маск на фоне конфликта с властями Калифорнии грозил "немедленно" перенести производство в Неваду и Техас. Он критиковал власти округа Аламида, которые не разрешали возобновить работу завода Tesla во Фримонте в связи со вспышкой нового коронавируса. Маск подчеркнул, что Tesla — единственный автопроизводитель, у кого остались мощности в Калифорнии, чем намекнул на плохой инвестиционный климат.
Однако портал указывает, что проект по строительству завода в Техасе не имеет прямого отношения к этим заявлениям.
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Илон МаскTesla motorsКалифорнияОстинСШАТехасВ мире
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