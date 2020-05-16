Компания Tesla построит новый завод в Техасе, сообщает СМИ

Портал отмечает, что Маск рассчитывает начать строительство нового завода в ближайшее время и наладить выпуск автомобилей Model Y уже к концу следующего года.

Ранее Маск на фоне конфликта с властями Калифорнии грозил "немедленно" перенести производство в Неваду и Техас. Он критиковал власти округа Аламида, которые не разрешали возобновить работу завода Tesla во Фримонте в связи со вспышкой нового коронавируса. Маск подчеркнул, что Tesla — единственный автопроизводитель, у кого остались мощности в Калифорнии, чем намекнул на плохой инвестиционный климат.