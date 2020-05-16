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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T02:12
https://ria.ru/20200516/1571531734.html
В парламенте Боливии заявили, что жители нарушают карантин из-за голода
https://cdn25.img.ria.ru/images/156298/60/1562986051_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_6675c3cee2606053d41e43c96b524450.jpg
РИА Новости

В парламенте Боливии заявили, что жители нарушают карантин из-за голода

02:12 16.05.2020
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСтраны мира. Боливия
Страны мира. Боливия
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Страны мира. Боливия. Архивное фото
МЕХИКО, 16 мая - РИА Новости. Спикер боливийского парламента Ева Копа в пятницу сказала, что голод является основной причиной нарушений санитарных ограничений в условиях пандемии, и потребовала от временного правительства прекратить криминализацию социальных протестов.
"Переходное правительство должно понимать, что люди в отчаянии, потому что у них нет денег на еду... мы должны разработать комплексную социальную политику, которая поможет этим людям оставаться дома, а не выходить на улицу", - сказала Копа, которая представляет в сенате Движение за социализм MAS.
Правительство Жанин Аньес ранее неоднократно обвиняло социалистическое движение экс-президента Эво Моралеса в поддержке акций протеста против карантина в политических целях.
Спикер сената опровергла заявления о поддержке движением MAS уличных протестов, включая пятидневные беспорядки в центре города Кочабамба с перекрытием улиц и стычками с полицией. По её словам, в акциях протеста против карантина в различных регионах страны нет политических мотивов - проблемой является голод, поскольку гражданам не позволяется выходить на поиски работы.
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Копа также заявила, что конфликты как в Кочабамбе "могут произойти где угодно, если не будут реализованы всеобъемлющие меры и политика для решения социальных проблем".
Ранее на этой неделе вступил в силу декрет временного правительства Боливии, позволяющий трактовать информацию любого рода как опасную для общественного здоровья и переводящий распространение таких сведений в разряд уголовно наказуемых. Декрет встретил массовую критику и упреки в посягательстве на свободу слова, однако правительство заявляет, что эта мера направлена против злонамеренных попыток небольших групп подорвать мир в разгар санитарного кризиса. По сообщениям СМИ, несколько активистов из социальных сетей уже были задержаны по обвинению в дезинформации и подстрекательстве к мятежу.
По последней информации в стране выявлены 3372 случая заражения COVID-19, погибли 152 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Жанин АньесЭво МоралесБоливияКочабамба (город)В мире
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