В парламенте Боливии заявили, что жители нарушают карантин из-за голода

"Переходное правительство должно понимать, что люди в отчаянии, потому что у них нет денег на еду... мы должны разработать комплексную социальную политику, которая поможет этим людям оставаться дома, а не выходить на улицу", - сказала Копа, которая представляет в сенате Движение за социализм MAS.

Копа также заявила, что конфликты как в Кочабамбе "могут произойти где угодно, если не будут реализованы всеобъемлющие меры и политика для решения социальных проблем".

Ранее на этой неделе вступил в силу декрет временного правительства Боливии, позволяющий трактовать информацию любого рода как опасную для общественного здоровья и переводящий распространение таких сведений в разряд уголовно наказуемых. Декрет встретил массовую критику и упреки в посягательстве на свободу слова, однако правительство заявляет, что эта мера направлена против злонамеренных попыток небольших групп подорвать мир в разгар санитарного кризиса. По сообщениям СМИ, несколько активистов из социальных сетей уже были задержаны по обвинению в дезинформации и подстрекательстве к мятежу.