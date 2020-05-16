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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T03:27
https://ria.ru/20200516/1571531707.html
В Аргентине разработали тест на COVID-19, выдающий результаты за два часа
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904685_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2b7607cd83503b91669f4b00c05a7385.jpg
РИА Новости

В Аргентине разработали тест на COVID-19, выдающий результаты за два часа

02:07 16.05.2020 (обновлено: 03:27 16.05.2020)
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
© AP Photo / John Minchillo
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус . Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 мая — РИА Новости. Аргентинские ученые разработали тест на определение коронавируса, который выдает результаты менее чем за два часа, а его точность не уступает тестам ПЦР.
Презентация изобретения прошла в присутствии президента страны Альберто Фернандеса.

"Это то, что сделали ученые Аргентины... Я очень доволен по нескольким причинам: во-первых, это позволяет нам бороться с пандемией по-другому... Это позволяет нам быстро узнать, кто инфицирован, а кто нет... узнать, кто болен и не имеет симптомов", — сказал президент.

Тест NEOKIT-COVID-19 позволяет анализировать образцы РНК и не требует сложного оборудования. Первые 10 тысяч тестов будут произведены в течение десяти дней, в ближайшем будущем предполагается разрабатывать до 100 тысяч тестов в неделю.
В Аргентине зарегистрировано 7134 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 2497 пациентов, 353 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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