В Аргентине разработали тест на COVID-19, выдающий результаты за два часа

"Это то, что сделали ученые Аргентины... Я очень доволен по нескольким причинам: во-первых, это позволяет нам бороться с пандемией по-другому... Это позволяет нам быстро узнать, кто инфицирован, а кто нет... узнать, кто болен и не имеет симптомов", — сказал президент.