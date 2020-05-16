В Аргентине разработали тест на COVID-19, выдающий результаты за два часа

БУЭНОС-АЙРЕС, 16 мая — РИА Новости. Аргентинские ученые разработали тест на определение коронавируса, который выдает результаты менее чем за два часа, а его точность не уступает тестам ПЦР.
Презентация изобретения прошла в присутствии президента страны Альберто Фернандеса.
"Это то, что сделали ученые Аргентины... Я очень доволен по нескольким причинам: во-первых, это позволяет нам бороться с пандемией по-другому... Это позволяет нам быстро узнать, кто инфицирован, а кто нет... узнать, кто болен и не имеет симптомов", — сказал президент.
Тест NEOKIT-COVID-19 позволяет анализировать образцы РНК и не требует сложного оборудования. Первые 10 тысяч тестов будут произведены в течение десяти дней, в ближайшем будущем предполагается разрабатывать до 100 тысяч тестов в неделю.
В Аргентине зарегистрировано 7134 случаев заболевания коронавирусом. Вылечились 2497 пациентов, 353 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.