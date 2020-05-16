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2020-05-16T04:26
https://ria.ru/20200516/1571531664.html
СК установил авторов провокации на сайте "Бессмертного полка"
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РИА Новости

СК установил авторов провокации на сайте "Бессмертного полка"

02:05 16.05.2020 (обновлено: 04:26 16.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкТабличка на здании Следственного комитета РФ в Москве
Табличка на здании Следственного комитета РФ в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Следственный комитет России выяснил, кто выложил фотографии нацистских преступников на портале онлайн-шествия "Бессмертный полк", заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
По ее словам, установлены IP-адреса, с которых предпринимались попытки "размещения недостоверного контента", а также их владельцы.
Медиаэкран с портретами участников Великой Отечественной войны на Курортном проспекте в Сочи во время трансляции акции Бессмертный полк онлайн
14 мая, 14:3375 лет Великой Победы
Лановой: попытки загрузить фото нацистов в шествие – святотатство
СК установил, что к совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном это иностранцы. Также среди подозреваемых на данный момент свыше десяти граждан, которые проживают в различных российских регионах.
Установленных лиц разыскивают, расследование продолжается.

Уголовное дело

Шествие "Бессмертного полка" прошло 9 мая в режиме онлайн. Злоумышленники под различными именами разместили фотографии фюрера нацистского третьего рейха Адольфа Гитлера, рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и других нацистских преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом.
Руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова сообщила, что организаторы "Бессмертного полка" передадут в СК данные этих пользователей.
После этих инцидентов были возбуждены уголовные дела о реабилитации нацизма.
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Рошаль поддержал наказание присылавших фото нацистов в "Бессмертный полк"

Десятки тысяч хулиганских анкет

Руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк" Артем Хуторской рассказал, что модераторы выловили и заблокировали порядка 20 тысяч хулиганских анкет и примерно 600 IP-адресов, с которых они отправлялись.
"Среди 20 тысяч заблокированных анкет есть и хулиганские, и откровенно нацистские, и просто глупые несуразности", — приводит слова Хуторского газета "Московский Комсомолец".
На сайт, по его словам, поступало так много анкет, что пришлось потрудиться и волонтерам, и программному обеспечению в автоматическом режиме — их просматривали буквально "всем миром".
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12 мая, 22:53
Политики призвали наказать присылавших фото нацистов в "Бессмертный полк"
"В следующие годы, и, возможно, даже в этом сентябре мы пройдем "Бессмертным полком" в нашем традиционном формате", — сказал организатор акции.
Хуторской добавил, что нынешний онлайн-формат может сохраниться для тех, кто не может лично присутствовать на мероприятии. При этом он призвал россиян не злоупотреблять такой возможностью.
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Ольга АмельченковаАкция "Бессмертный полк"Генрих ГиммлерСледственный комитет России (СК РФ)Адольф ГитлерПроисшествия
Популярные комментарии
Хотелось бы в лицо знать этих "героев".
16 мая, 04:31
Алексей Борисович
6410003
А СК не хочет возбудиться на памятник пятнадцатому казачьему кавалерийскому корпусу СС в центре Москвы?
16 мая, 03:08
АЕАнтон Ермакович
3305037
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