СК установил авторов провокации на сайте "Бессмертного полка"

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Следственный комитет России выяснил, кто выложил фотографии нацистских преступников на портале онлайн-шествия "Бессмертный полк", заявила официальный представитель ведомства Следственный комитет России выяснил, кто выложил фотографии нацистских преступников на портале онлайн-шествия "Бессмертный полк", заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко

По ее словам, установлены IP-адреса, с которых предпринимались попытки "размещения недостоверного контента", а также их владельцы.

СК установил, что к совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном это иностранцы. Также среди подозреваемых на данный момент свыше десяти граждан, которые проживают в различных российских регионах.

Установленных лиц разыскивают, расследование продолжается.

Уголовное дело

Шествие "Бессмертного полка" прошло 9 мая в режиме онлайн. Злоумышленники под различными именами разместили фотографии фюрера нацистского третьего рейха Адольфа Гитлера , рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера и других нацистских преступников, осужденных Нюрнбергским трибуналом.

Руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова сообщила, что организаторы "Бессмертного полка" передадут в СК данные этих пользователей.

После этих инцидентов были возбуждены уголовные дела о реабилитации нацизма.

Десятки тысяч хулиганских анкет

Руководитель исполкома общероссийского общественного движения "Бессмертный полк" Артем Хуторской рассказал, что модераторы выловили и заблокировали порядка 20 тысяч хулиганских анкет и примерно 600 IP-адресов, с которых они отправлялись.

"Среди 20 тысяч заблокированных анкет есть и хулиганские, и откровенно нацистские, и просто глупые несуразности", — приводит слова Хуторского газета " Московский Комсомолец ".

На сайт, по его словам, поступало так много анкет, что пришлось потрудиться и волонтерам, и программному обеспечению в автоматическом режиме — их просматривали буквально "всем миром".

"В следующие годы, и, возможно, даже в этом сентябре мы пройдем "Бессмертным полком" в нашем традиционном формате", — сказал организатор акции.