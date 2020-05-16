Врач-диетолог рассказала, чем опасен старый картофель

"В больших дозах это вещество обладает токсическим действием. Если его много употребить, это может вызвать даже пищевое отравление: тошноту, рвоту, диарею. Но именно в больших концентрациях. Если мы едим картошку, которая стала сморщенной, появились небольшие глазочки, то отравиться мы этой картошкой не можем, потому что концентрация соланина не настолько высока, чтобы вызвать отравление", — сказала врач.