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2020-05-16T03:11
https://ria.ru/20200516/1571531351.html
Врач-диетолог рассказала, чем опасен старый картофель
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РИА Новости

Врач-диетолог рассказала, чем опасен старый картофель

03:11 16.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка картофеля
Уборка картофеля
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Какой россиянин не любит картошку. Жареная, вареная, запеченная, пюре, наконец. Но почему весной стоит осторожнее относиться к этому продукту, в интервью радио Sputnik рассказала врач-диетолог, научный сотрудник ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова.
До свежего урожая еще далеко, а импортные продукты не всегда приносят ожидаемое удовольствие. Помидоры — пластмассовые, огурцы — безвкусные, картошка — водянистая. Есть, правда, запасы с прошлого года, но весной корнеплоды начинают прорастать. В картофеле, например, теряется витамин С и начинает вырабатываться токсичное для человеческого организма вещество — гликоалкалоид соланин. Чем он опасен, в интервью радио Sputnik объяснила Наталья Денисова.
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"В больших дозах это вещество обладает токсическим действием. Если его много употребить, это может вызвать даже пищевое отравление: тошноту, рвоту, диарею. Но именно в больших концентрациях. Если мы едим картошку, которая стала сморщенной, появились небольшие глазочки, то отравиться мы этой картошкой не можем, потому что концентрация соланина не настолько высока, чтобы вызвать отравление", — сказала врач.
По словам Натальи Денисовой, чтобы минимизировать вредное воздействие веществ, которые появляются в старой картошке, нужно соблюдать несколько правил.
"Картошку, которая уже начала прорастать, которая не совсем свежая, во-первых, лучше всего отваривать, а не запекать и жарить. Особенно вредно отваривать в кожуре или запекать в кожуре, потому что концентрация вредного соланина оптимальна в глазочках, росточках, в кожуре и в верхнем слое под кожурой. И перед тем как картошку начинать готовить, кожуру надо обязательно срезать, и срезать толстый слой и глазочки. Во-вторых, перед тем, как готовить, хорошо бы ее на какое-то время замочить в воде, соланин уйдет в воду и его концентрация в картофеле снизится. И третье, если картофель начал зеленеть, его употреблять нежелательно", — дала совет в эфире радио Sputnik диетолог.
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Здоровье - ОбществоОбщество
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