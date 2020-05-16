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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T01:39
https://ria.ru/20200516/1571531302.html
﻿Дитрих проверит работу транспортного комплекса в условиях COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569351446_0:269:3025:1971_1036x0_80_0_0_1d182122efc7a64ff5f5e8ea5725cb1b.jpg
РИА Новости

﻿Дитрих проверит работу транспортного комплекса в условиях COVID-19

01:39 16.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр транспорта РФ Евгений Дитрих
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих . Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министр транспорта России Евгений Дитрих в субботу лично проинспектирует готовность столичных вокзалов, аэропортов и автостанций работать в новых условиях из-за ситуации с коронавирусом с соблюдением необходимых мер безопасности пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
В России в связи с эпидемиологической обстановкой были предприняты меры для предупреждения распространения COVID. В том числе, они коснулись и транспортных объектов. Речь идёт о социальной дистанции, ношении масок и перчаток и т.д. Проводится дезинфекция вокзалов, аэропортов и т.д., а также самих транспортных средств, перевозящих пассажиров.
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Дитрих в субботу, как ожидается, посетит Белорусский вокзал, затем отправится в аэропорт "Шереметьево" на аэроэкспрессе, а оттуда - на автовокзал в районе метро Ховрино.
Число пассажиров на транспорте с введением нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусрм с 30 марта значительно сократилось. Однако 11 мая единый для всей страны режим нерабочих дней завершился. Российские регионы теперь самостоятельно принимают решения об ослаблении ограничений из-за коронавируса или усилении мер исходя из ситуации на местах. То есть по мере снятия ограничений количество пассажиров на транспорте будет увеличиваться.
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Министр, пояснили в пресс-службе, хочет лично оценить, как транспортники готовятся к возобновлению пассажиропотока в условиях новой реальности.
"Какие меры предпринимаются для того, чтобы в этой новой реальности люди могли смело пользоваться транспортом, соблюдая все меры безопасности, продиктованные новыми обстоятельствами", - пояснили там.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Евгений ДитрихМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Общество
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