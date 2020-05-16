﻿Дитрих проверит работу транспортного комплекса в условиях COVID-19

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министр транспорта России Министр транспорта России Евгений Дитрих в субботу лично проинспектирует готовность столичных вокзалов, аэропортов и автостанций работать в новых условиях из-за ситуации с коронавирусом с соблюдением необходимых мер безопасности пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

В России в связи с эпидемиологической обстановкой были предприняты меры для предупреждения распространения COVID. В том числе, они коснулись и транспортных объектов. Речь идёт о социальной дистанции, ношении масок и перчаток и т.д. Проводится дезинфекция вокзалов, аэропортов и т.д., а также самих транспортных средств, перевозящих пассажиров.

Дитрих в субботу, как ожидается, посетит Белорусский вокзал, затем отправится в аэропорт " Шереметьево " на аэроэкспрессе, а оттуда - на автовокзал в районе метро Ховрино.

Число пассажиров на транспорте с введением нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусрм с 30 марта значительно сократилось. Однако 11 мая единый для всей страны режим нерабочих дней завершился. Российские регионы теперь самостоятельно принимают решения об ослаблении ограничений из-за коронавируса или усилении мер исходя из ситуации на местах. То есть по мере снятия ограничений количество пассажиров на транспорте будет увеличиваться.

Министр, пояснили в пресс-службе, хочет лично оценить, как транспортники готовятся к возобновлению пассажиропотока в условиях новой реальности.

"Какие меры предпринимаются для того, чтобы в этой новой реальности люди могли смело пользоваться транспортом, соблюдая все меры безопасности, продиктованные новыми обстоятельствами", - пояснили там.