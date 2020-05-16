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2020-05-16T02:15
https://ria.ru/20200516/1571531280.html
Эксперт объяснил, на что обращать внимание при покупке дешевого смартфона
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РИА Новости

Эксперт объяснил, на что обращать внимание при покупке дешевого смартфона

02:15 16.05.2020
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© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. При покупке бюджетного смартфона не стоит соблазняться на неизвестные бренды – в противном случае есть риск, что новый аппарат не сможет подключаться к интернету и даже совершать звонки, а гарантийного ремонта не будет, рассказал агентству "Прайм" научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Виталий Красиков.
"При приобретении мобильного устройства часто возникает вопрос цены — из-за постоянного обновления существующих линеек цены на последние модели неуклонно растут, в отличие от большинства зарплат", — констатировал он.
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На что же ориентироваться в первую очередь, если новый смартфон купить необходимо, например, старый вышел из строя, а денег на крутую последнюю модель категорически не хватает?
Во-первых, необходимо сразу отметить, что желательно избегать покупки устройств неизвестных брендов. Во-вторых, желательно, чтобы у устройства была возможность использовать сети 3G или 4G для подключения к интернету, без чего в современном мире не обойтись.
83653781
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РЭУ имени Г. В. ПлехановаТехнологииОбщество
Популярные комментарии
Ценность и информативность статьи просто зашкаливает! Автор, ты бог журналистики.
16 мая, 05:52
Chesno B
1350001
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