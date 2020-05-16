Эксперт объяснил, на что обращать внимание при покупке дешевого смартфона

"При приобретении мобильного устройства часто возникает вопрос цены — из-за постоянного обновления существующих линеек цены на последние модели неуклонно растут, в отличие от большинства зарплат", — констатировал он.

На что же ориентироваться в первую очередь, если новый смартфон купить необходимо, например, старый вышел из строя, а денег на крутую последнюю модель категорически не хватает?

Во-первых, необходимо сразу отметить, что желательно избегать покупки устройств неизвестных брендов. Во-вторых, желательно, чтобы у устройства была возможность использовать сети 3G или 4G для подключения к интернету, без чего в современном мире не обойтись.