Эксперт объяснил, на что обращать внимание при покупке дешевого смартфона

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. При покупке бюджетного смартфона не стоит соблазняться на неизвестные бренды – в противном случае есть риск, что новый аппарат не сможет подключаться к интернету и даже совершать звонки, а гарантийного ремонта не будет, рассказал агентству "Прайм" научный сотрудник лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Виталий Красиков.
"При приобретении мобильного устройства часто возникает вопрос цены — из-за постоянного обновления существующих линеек цены на последние модели неуклонно растут, в отличие от большинства зарплат", — констатировал он.
На что же ориентироваться в первую очередь, если новый смартфон купить необходимо, например, старый вышел из строя, а денег на крутую последнюю модель категорически не хватает?
Во-первых, необходимо сразу отметить, что желательно избегать покупки устройств неизвестных брендов. Во-вторых, желательно, чтобы у устройства была возможность использовать сети 3G или 4G для подключения к интернету, без чего в современном мире не обойтись.