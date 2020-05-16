В Черногории освободят сербского епископа и священников

"Задержание Епископа Иоанникия и восьми священников митрополии Черногорско-Приморской не будет продлено, о деталях сообщим завтра на пресс-конференции", - заявил журналистам начальник прокуратуры города Никшич Стево Шекарич.

Митрополит Амфилохий в четверг сделал заявление в средневековом монастыре в Цетине, в котором призвал государственные органы воздержаться от применения силы и призвал власти и граждан к миру, "братской любви и обновлению единства". Он также предложил судебным органам возложить на него всю ответственность, но отпустить задержанное духовенство.