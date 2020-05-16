В Черногории освободят сербского епископа и священников

БЕЛГРАД, 16 мая - РИА Новости. Епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий и священники Сербской православной церкви (СПЦ) будут освобождены из-под стражи, сообщила прокуратура.
"Задержание Епископа Иоанникия и восьми священников митрополии Черногорско-Приморской не будет продлено, о деталях сообщим завтра на пресс-конференции", - заявил журналистам начальник прокуратуры города Никшич Стево Шекарич.
Священнослужители СПЦ были задержаны на 72 часа за проведение собрания верующих во вторник на празднике Святого Василия Острожского. Из-за их задержания в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста. Как заявил в четверг РИА Новости руководитель правового совета митрополии Черногорско-Приморской СПЦ протоиерей Велибор Джомич, владыку Иоанникия и священников содержат в условиях, не соответствующих требованиям минздрава, и могут продлить задержание еще на 30 суток.
В пятницу утром толпа людей собралась перед Основным судом города Никшич в ожидании решения. Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий указал, что власти Черногории такими задержаниями приведут страну к гражданской войне. В течение дня людей перед судом в Никшиче становилось все больше. Вечером мирные протесты и шествия прошли в городах Беране, Биело-Поле, Будва, Плевля и в столице Подгорице.
Черногорский сегмент соцсетей полон трансляций протестных шествий, граждане обвиняют президента Мило Джукановича и требуют освобождения православного владыки и священников.
Митрополит Амфилохий в четверг сделал заявление в средневековом монастыре в Цетине, в котором призвал государственные органы воздержаться от применения силы и призвал власти и граждан к миру, "братской любви и обновлению единства". Он также предложил судебным органам возложить на него всю ответственность, но отпустить задержанное духовенство.