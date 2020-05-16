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2020-05-16T01:34
https://ria.ru/20200516/1571531141.html
В "Опоре России" предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
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РИА Новости

В "Опоре России" предсказали закрытие миллиона предприятий до августа

01:34 16.05.2020
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© РИА Новости / Илона ГоловинаОбъявление об аренде
Объявление об аренде
© РИА Новости / Илона Головина
Объявление об аренде. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. За год с августа прошлого года может закрыться миллион малых предприятий, заявил глава "Опоры России" Александр Калинин в беседе с газетой "Известия".
Он подчеркнул, что российский бизнес еще не сталкивался с подобными сложностями, связанными с эпидемиологическим кризисом, который наложился на мировой экономический спад в последние месяцы. Эти факторы станут причиной прекращения существования предприятий малого и среднего бизнеса в ближайшее время.
"С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться один миллион малых предприятий", — сказал Калинин.
Эксперт пояснил, что именно в августе появляется статистика по числу субъектов малого и среднего бизнеса. Эту информацию ежегодно публикует ФНС на сайте Единого реестра малого и среднего бизнеса.
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С его мнением согласился и глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Он также признал, что численность малых и средних предприятий за время эпидемии может сильно уменьшиться.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМалый бизнесАлександр КалининТоргово-промышленная палата РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)Сергей КатыринОрганизация "Опора России"Экономика
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