В "Опоре России" предсказали закрытие миллиона предприятий до августа

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. За год с августа прошлого года может закрыться миллион малых предприятий, заявил глава "Опоры России" Александр Калинин в беседе с газетой "Известия".
Он подчеркнул, что российский бизнес еще не сталкивался с подобными сложностями, связанными с эпидемиологическим кризисом, который наложился на мировой экономический спад в последние месяцы. Эти факторы станут причиной прекращения существования предприятий малого и среднего бизнеса в ближайшее время.
"С августа 2019 года по август 2020-го может закрыться один миллион малых предприятий", — сказал Калинин.
Эксперт пояснил, что именно в августе появляется статистика по числу субъектов малого и среднего бизнеса. Эту информацию ежегодно публикует ФНС на сайте Единого реестра малого и среднего бизнеса.
С его мнением согласился и глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин. Он также признал, что численность малых и средних предприятий за время эпидемии может сильно уменьшиться.
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