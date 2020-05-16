В "Опоре России" предсказали закрытие миллиона предприятий до августа

Он подчеркнул, что российский бизнес еще не сталкивался с подобными сложностями, связанными с эпидемиологическим кризисом, который наложился на мировой экономический спад в последние месяцы. Эти факторы станут причиной прекращения существования предприятий малого и среднего бизнеса в ближайшее время.