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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-05-16T01:24
https://ria.ru/20200516/1571531063.html
Министр обороны Колумбии отверг обвинения Мадуро в подготовке наемников
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/04/1570942826_0:141:3140:1907_1036x0_80_0_0_c848250dd2d38657bca202d1e44d7769.jpg
РИА Новости

Министр обороны Колумбии отверг обвинения Мадуро в подготовке наемников

01:24 16.05.2020
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© REUTERS / Manaure QuinteroКатера Вооруженных сил Венесуэлы в акватории Макуто. 3 мая 2020
Катера Вооруженных сил Венесуэлы в акватории Макуто. 3 мая 2020
© REUTERS / Manaure Quintero
Катера Вооруженных сил Венесуэлы в акватории Макуто. 3 мая 2020
МЕХИКО, 16 мая - РИА Новости. Министр обороны Колумбии Карлос Холмс Трухильо отверг заявления президента Венесуэлы Николаса Мадуро об участии правительства Колумбии в провалившейся операции по его свержению.

"Это абсолютная ложь. Позиция Колумбии по отношению к Венесуэле предельно ясна, я озвучивал ее на всех международных форумах в качестве главы МИД", - сказал Холмс Трухильо в интервью радиостанции RCN.

Экс-министр иностранных дел пояснил, что Колумбия в политических и дипломатических отношениях с другими странами прибегает ко всем возможным институциональным механизмам для создания условий для перемен в Венесуэле, что подтверждается заявлениями президента Ивана Дуке.
Ранее президент Мадуро заявил, что правительство Венесуэлы располагает полной информацией о подготовке в Колумбии новых боевиков для нападений на его страну.
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Источники: Россия запросила обсуждения в СБ ООН вторжения в Венесуэлу
Глава МВД Венесуэлы сообщил 3 мая, что предотвращено морское вторжение колумбийских боевиков на быстроходных катерах. Глава учредительного собрания страны уточнил, что восемь нападавших убиты. Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство, а среди задержанных участников нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны американского президента. Власти США и Колумбии заявили, что не имеют отношения к этим событиям.
Накануне вице-президент Венесуэлы Владимир Падрино Лопес сообщил о задержании 39 бывших солдат венесуэльской армии, которые дезертировали и теперь пытались вновь попасть на территорию страны через границу с Колумбией. По словам Падрино Лопеса, задержанные могли входить в диверсионную группу, участвующую в операции ЧВК Silvercorp.
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Министр связи и коммуникаций Венесуэлы Хорхе Родригес раскрыл детали 41-страничного соглашения с ЧВК Silvercorp, который, по его словам, с венесуэльской стороны подписали лидер оппозиции Хуан Гуаидо и два объявленных в международный розыск политика - оппозиционный депутат Серхио Вергара и политконсультант из Майами Хуан Хосе Рендон. Документ предусматривает, что боевики с целью убийства высшего руководства республики могут находиться на территории Венесуэлы более 400 дней и имеют разрешение на уничтожение зданий, включая правительственные, а общая сумма контракта составляет 212,9 миллиона долларов США.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоИван ДукеХорхе РодригесВенесуэлаСШАКолумбияВ мире
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