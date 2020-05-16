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Религия и мировоззрение
2020-05-16T01:20
https://ria.ru/20200516/1571531031.html
В Черногории протестующие ждут освобождения епископа и священников
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1568118282_0:287:1258:995_1036x0_80_0_0_a9a92e30b2296c3e09dc9b8308831d45.jpg
РИА Новости

В Черногории протестующие ждут освобождения епископа и священников

01:20 16.05.2020
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© предоставлено Боро ДжукичемАкция протеста верующих в Подгорице
Акция протеста верующих в Подгорице
© предоставлено Боро Джукичем
Акция протеста верующих в Подгорице. Архивное фото
БЕЛГРАД, 16 мая – РИА Новости. Граждане Черногории продолжают мирно протестовать на улицах в нескольких городах страны в ожидании освобождения задержанного епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников Сербской православной церкви (СПЦ).
Священнослужители СПЦ были задержаны на 72 часа за проведение собрания верующих во вторник на празднике Святого Василия Острожского. Из-за их задержания в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста. Как заявил в четверг РИА Новости руководитель правового совета митрополии Черногорско-Приморской СПЦ протоиерей Велибор Джомич, владыку Иоанникия и священников содержат в условиях, не соответствующих требованиям минздрава, и могут продлить задержание еще на 30 суток.
Спецназ черногорской полиции
Вчера, 01:44Религия и мировоззрение
В Черногории прошли мирные протесты из-за задержания епископа
В пятницу утром толпа людей собралась перед Основным судом города Никшич в ожидании решения. Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий указал, что власти Черногории такими задержаниями приведут страну к гражданской войне. В течение дня людей перед судом в Никшиче становилось все больше. Вечером мирные массовые протесты и шествия прошли в также в городах Беране, Биело-Поле, Будва, Плевля и в столице Подгорице.
"Перед зданием суда и прокуратуры в Никшиче находится несколько тысяч граждан, которые начали собираться еще утром в знак протеста против задержания епископа Иоанникия и священников. На улице Николы Теслы, только в той части, где находятся здания суда и прокуратуры, отключено уличное освещение, но граждане освещают ее мобильными телефонами", - передает портал издания Vijesti.
Патриарх Сербский Ириней
4 января 2019, 19:20Религия и мировоззрение
Патриарх Сербии увидел сходства попыток раскола в Черногории и на Украине
В черногорском сегменте в соцсетях – множество трансляций протестных собраний, граждане обвиняют власти в лице президента Мило Джукановича и требуют освобождения православного владыки и священников.
По закону, 72 часа задержания духовенства истекают после полуночи (около 1.30 мск). В местных СМИ появилась информация, что судьи в Никшиче отказались разбирать дело священнослужителей и оно должно быть перенаправлено судьям в Подгорицу, поэтому якобы процедура затянулась.
Митрополит Амфилохий в четверг сделал заявление в средневековом монастыре в Цетине, в котором попросил государственные органы воздержаться от применения силы и призвал власти и граждан к миру, "братской любви и обновлению единства". Он также предложил судебным органам возложить на него всю ответственность, но отпустить задержанное духовенство.
Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви Амфилохий
Вчера, 14:26Религия и мировоззрение
Митрополит Амфилохий: власти Черногории ведут к гражданской войне
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Религия и мировоззрениеМило ДжукановичЧерногорияПодгорица (город)
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