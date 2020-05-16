В Черногории протестующие ждут освобождения епископа и священников

БЕЛГРАД, 16 мая – РИА Новости. Граждане Граждане Черногории продолжают мирно протестовать на улицах в нескольких городах страны в ожидании освобождения задержанного епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников Сербской православной церкви (СПЦ).

Священнослужители СПЦ были задержаны на 72 часа за проведение собрания верующих во вторник на празднике Святого Василия Острожского. Из-за их задержания в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста. Как заявил в четверг РИА Новости руководитель правового совета митрополии Черногорско-Приморской СПЦ протоиерей Велибор Джомич, владыку Иоанникия и священников содержат в условиях, не соответствующих требованиям минздрава, и могут продлить задержание еще на 30 суток.

В пятницу утром толпа людей собралась перед Основным судом города Никшич в ожидании решения. Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий указал, что власти Черногории такими задержаниями приведут страну к гражданской войне. В течение дня людей перед судом в Никшиче становилось все больше. Вечером мирные массовые протесты и шествия прошли в также в городах Беране, Биело-Поле, Будва, Плевля и в столице Подгорице

"Перед зданием суда и прокуратуры в Никшиче находится несколько тысяч граждан, которые начали собираться еще утром в знак протеста против задержания епископа Иоанникия и священников. На улице Николы Теслы , только в той части, где находятся здания суда и прокуратуры, отключено уличное освещение, но граждане освещают ее мобильными телефонами", - передает портал издания Vijesti.

В черногорском сегменте в соцсетях – множество трансляций протестных собраний, граждане обвиняют власти в лице президента Мило Джукановича и требуют освобождения православного владыки и священников.

По закону, 72 часа задержания духовенства истекают после полуночи (около 1.30 мск). В местных СМИ появилась информация, что судьи в Никшиче отказались разбирать дело священнослужителей и оно должно быть перенаправлено судьям в Подгорицу, поэтому якобы процедура затянулась.