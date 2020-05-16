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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T00:51
https://ria.ru/20200516/1571530720.html
В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571481941_0:0:3038:1710_1036x0_80_0_0_498e4147601f89630f5cb714fdc6afc1.jpg
РИА Новости

В Москве пройдет масштабная дезинфекция общественных пространств

00:50 16.05.2020 (обновлено: 00:51 16.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию на Курском вокзале в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Сотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию на Курском вокзале в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию на Курском вокзале в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Очередная масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств состоится в Москве в субботу.
Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, такие дезинфекции проводятся в столице каждую неделю, начиная с конца марта, предстоящая будет уже восьмой по счету.
"Главная задача дезинфекции - предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Эпидемиологическая ситуация остается сложной, а дезинфекция, по оценкам специалистов, - одно из самых эффективных средств профилактики", - отметил Бирюков.
Заммэра сообщил, что проведение общегородской дезинфекции занимает около четырех часов. За это время специалистам комплекса городского хозяйства предстоит обработать более 300 миллионов квадратных метров различных площадей.
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"В рамках мероприятия будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов", - рассказал Бирюков.
По его словам, особое внимание будет уделяться проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и зданий входных групп станций метро, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов.
Кроме того, тщательно продезинфицируют общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.
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Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в проведении дезинфекции примут участие около 70 тысяч сотрудников коммунальных служб. В недоступных для техники местах обработку выполнят вручную комплексные бригады. В общей сложности будет задействовано более 4,5 тысячи единиц поливомоечной техники и 8,3 тысячи различных распылителей.
Все сотрудники, которые проводят дезинфекцию, строго соблюдают правила личной безопасности, используют защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Петр БирюковМоскваОбщество
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