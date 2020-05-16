В РПЦ рассказали о дальнейшей судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС

"Мы все-таки решили, что в музее более уместно, чем в храме. Зачем рождать какое-то противостояние и распрю в народе? Мы должны быть вместе, мы граждане одной страны и одной веры православной, мир и любовь для нас важнее всего. И в такой ситуации, когда действительно страсти разгорелись и неприятие откровенное возникло, - ну, значит, не нужно это", — сказал Калинин.

Он отметил, что речь идет "не о выборе между добром и злом" или "между какими-то принципами духовными", а всего лишь о "концепции размещения тех или иных лиц". "Нужно ли немножко "приземлить" храм к историческим событиям, или все-таки их оставить в музее, потому что там это будет более уместно? Вот в этой плоскости вполне дискуссия возможна, и решение должно быть в духе Христовой любви", — добавил священник.