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Религия и мировоззрение
2020-05-16T06:21
https://ria.ru/20200516/1571530600.html
В РПЦ рассказали о дальнейшей судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571443355_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_37165515f6530427f85afa235420a642.jpg
РИА Новости

В РПЦ рассказали о дальнейшей судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС

00:37 16.05.2020 (обновлено: 06:21 16.05.2020)
12034
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлавный храм Вооруженных сил РФ
Главный храм Вооруженных сил РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Главный храм Вооруженных сил РФ
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Русская православная церковь решила отказаться от мозаики с изображением Иосифа Сталина непосредственно в главном храме Вооруженных сил России в подмосковном парке "Патриот" и разместить ее в музее на территории комплекса, сообщил РИА Новости глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.
Ранее стало известно, что внутри главного военного храма, который возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, может появиться мозаика, посвященная Параду Победы 1945 года в Москве. На ней запечатлен Сталин: красноармеец несет его портрет. Факт изображения в храме главнокомандующего и лидера советского государства вызвал неоднозначную реакцию в РПЦ.

"Мы все-таки решили, что в музее более уместно, чем в храме. Зачем рождать какое-то противостояние и распрю в народе? Мы должны быть вместе, мы граждане одной страны и одной веры православной, мир и любовь для нас важнее всего. И в такой ситуации, когда действительно страсти разгорелись и неприятие откровенное возникло, - ну, значит, не нужно это", — сказал Калинин.

Он отметил, что речь идет "не о выборе между добром и злом" или "между какими-то принципами духовными", а всего лишь о "концепции размещения тех или иных лиц". "Нужно ли немножко "приземлить" храм к историческим событиям, или все-таки их оставить в музее, потому что там это будет более уместно? Вот в этой плоскости вполне дискуссия возможна, и решение должно быть в духе Христовой любви", — добавил священник.
По его словам, музей находится непосредственно рядом с военным храмом.
Строительство главного храма Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре Патриот в Московской области
7 мая, 18:28Религия и мировоззрение
Допускают ли церковные каноны изображение Сталина в храме?
55173612110
Обсудить 19
Религия и мировоззрениеВооруженные силы РФПатриотМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Иосиф Сталин (Джугашвили)МоскваОбщество
Популярные комментарии
какая может быть распря в народе по поводу Сталина? его действия спасли не только Россию и её многонациональный народ от полного уничтожения. единственные, кто его ненавидит - потомки преступников, фашистов и предателей. неужели их мнение что-то значит для РПЦ?
16 мая, 01:58
Министр Правды
7310017
Всем Сталин сейчас мешает. Но в ВОВ, это была выдающаяся личность. Сколько бы не пытались очернить его, не получится.
16 мая, 06:42
Вячеслав Гаджиев
5500003
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