В РПЦ рассказали о дальнейшей судьбе мозаики со Сталиным из храма ВС

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Русская православная церковь решила отказаться от мозаики с изображением Иосифа Сталина непосредственно в главном храме Вооруженных сил России в подмосковном парке "Патриот" и разместить ее в музее на территории комплекса, сообщил РИА Новости глава Экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.
Ранее стало известно, что внутри главного военного храма, который возводится к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, может появиться мозаика, посвященная Параду Победы 1945 года в Москве. На ней запечатлен Сталин: красноармеец несет его портрет. Факт изображения в храме главнокомандующего и лидера советского государства вызвал неоднозначную реакцию в РПЦ.
"Мы все-таки решили, что в музее более уместно, чем в храме. Зачем рождать какое-то противостояние и распрю в народе? Мы должны быть вместе, мы граждане одной страны и одной веры православной, мир и любовь для нас важнее всего. И в такой ситуации, когда действительно страсти разгорелись и неприятие откровенное возникло, - ну, значит, не нужно это", — сказал Калинин.
Он отметил, что речь идет "не о выборе между добром и злом" или "между какими-то принципами духовными", а всего лишь о "концепции размещения тех или иных лиц". "Нужно ли немножко "приземлить" храм к историческим событиям, или все-таки их оставить в музее, потому что там это будет более уместно? Вот в этой плоскости вполне дискуссия возможна, и решение должно быть в духе Христовой любви", — добавил священник.
По его словам, музей находится непосредственно рядом с военным храмом.