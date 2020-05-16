В Саратовской области проверят ситуацию с выплатами медикам

"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко надзорным ведомством проводится проверка по сообщениям... о возможных нарушениях при начислении заработной платы и стимулирующих выплат медицинским работникам региона. В настоящее время органами прокуратуры во всех медицинских организациях, сотрудникам которых начислены указанные стимулирующие выплаты, запрошены документы, проводится их анализ, будет изучен каждый конкретный случай.", - говорится в сообщении.