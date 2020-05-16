В Саратовской области проверят ситуацию с выплатами медикам

САРАТОВ, 16 мая - РИА Новости. Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко после сообщений о возможных нарушениях при начислении стимулирующих выплат медикам, работающим с больными коронавирусом, поручил проверить все медицинские организации, где начислялись такие выплаты, сообщило надзорное ведомство.
Ранее в пятницу в аккаунте сторонников спикера Госдумы, уроженца Саратовской области Вячеслава Володина в Instagram был опубликован пост с призывом к саратовским медикам в комментариях написать, как обстоят дела с выплатами их учреждениях, после чего в комментариях появились жалобы на якобы неверное начисление выплат.
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко надзорным ведомством проводится проверка по сообщениям... о возможных нарушениях при начислении заработной платы и стимулирующих выплат медицинским работникам региона. В настоящее время органами прокуратуры во всех медицинских организациях, сотрудникам которых начислены указанные стимулирующие выплаты, запрошены документы, проводится их анализ, будет изучен каждый конкретный случай.", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что в случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на реальное восстановление прав медиков.
Кроме того, областная прокуратура открыла горячую линию по вопросам нарушения трудовых прав медработников.
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