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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T00:21
https://ria.ru/20200516/1571530475.html
Трамп не исключил, что вакцина от коронавируса будет бесплатной
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571100010_0:0:3309:1861_1036x0_80_0_0_ad057344a8e297179a9bc933fbda0fdc.jpg
РИА Новости

Трамп не исключил, что вакцина от коронавируса будет бесплатной

00:21 16.05.2020
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© REUTERS / Tom BrennerПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Tom Brenner
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация изучает возможность сделать в будущем вакцину от коронавируса бесплатной.
"Мы на самом деле изучаем это", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, должна ли вакцина быть бесплатной.
В настоящее время в США бесплатно проводится тестирование на коронавирус. Трамп заявлял, что вакцина может быть разработана к концу года или раньше.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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