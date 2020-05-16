Трамп не исключил, что вакцина от коронавируса будет бесплатной

ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация изучает возможность сделать в будущем вакцину от коронавируса бесплатной.
"Мы на самом деле изучаем это", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос, должна ли вакцина быть бесплатной.
В настоящее время в США бесплатно проводится тестирование на коронавирус. Трамп заявлял, что вакцина может быть разработана к концу года или раньше.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.