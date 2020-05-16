Рогозин прокомментировал слова Трампа о разработке "супер-пупер-ракеты"

"Нет, ну против "супер-пупер-ракеты" нам ловить нечего. Сдаемся!" — написал Рогозин в Twitter .

Рогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжением в Ирак

Рогозин сравнил планы США по освоению Луны с вторжением в Ирак

Гиперзвуковая ракета "Циркон" будет развивать скорость в девять Махов, дальность ее полета составит более тысячи километров. Комплекс планируется принять на вооружение в 2020-2021 годах. Помимо морской версии, Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.