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2020-05-16T10:33
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Рогозин прокомментировал слова Трампа о разработке "супер-пупер-ракеты"
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РИА Новости

Рогозин прокомментировал слова Трампа о разработке "супер-пупер-ракеты"

00:14 16.05.2020 (обновлено: 10:33 16.05.2020)
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© РИА Новости / Максим БогодвидДмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Максим Богодвид
Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин шутливо прокомментировал анонсированную в США разработку ракеты, скорость которой в 17 раз превышает скорость звука.
О создании "супер-пупер-ракеты", которая будет быстрее стоящих на вооружении у России и Китая, объявил накануне президент Дональд Трамп.

"Нет, ну против "супер-пупер-ракеты" нам ловить нечего. Сдаемся!" — написал Рогозин в Twitter.

В 2018 году президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию презентовал гиперзвуковое оружие — комплексы "Авангард" и "Кинжал". Позже стало известно и о разработке гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон".
Гиперзвуковой планирующий крылатый блок "Авангард" способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука. Первый полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с этим блоком, дислоцирован в Ясненской ракетной дивизии в Оренбургской области.
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Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал" гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. Первая эскадрилья истребителей-перехватчиков МиГ-31К, вооруженная "Кинжалами", заступила на боевое дежурство в декабре 2017 года.
Гиперзвуковая ракета "Циркон" будет развивать скорость в девять Махов, дальность ее полета составит более тысячи километров. Комплекс планируется принять на вооружение в 2020-2021 годах. Помимо морской версии, Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.
В целом, как заявлял гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов, в России разрабатывается несколько десятков проектов в области гиперзвука.
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