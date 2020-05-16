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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T00:05
https://ria.ru/20200516/1571530338.html
Скворцова сообщила об эффективности "Мефлохина" против коронавируса
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РИА Новости

Скворцова сообщила об эффективности "Мефлохина" против коронавируса

00:05 16.05.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийВероника Скворцова
Вероника Скворцова
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. У 70 процентов пациентов, при лечении которых используется "Мефлохин", спустя неделю улучшается состояние, заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
По ее словам, четыре ведущих центра ФМБА проводят клиническое исследование этого препарата.
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"Это конечно промежуточные данные, они требуют завершения исследования и очень тщательной обработки статистической", — заявила Скворцова.
Она добавила, что у препарата есть побочные эффекты, которые проявляются у 26 процентов пациентов, в частности, у некоторых он вызывает ощущение перебоя в сердце и нарушение сна. При этом, как отметила глава ФМБА, они легко переносятся, однако при выборе препарата для лечения необходимо учитывать состояние сердца и внутрисердечной проводимости.
Скворцова подчеркнула, что препарат даже в очень маленькой дозе — 2 микрограмма на миллилитр — подавляет действие коронавируса уже через 48 часов.

Инкубационный период

Глава ФМБА также заявила, что в среднем инкубационный период коронавирусной инфекции составляет около пяти дней.
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"Он не один-два дня, как при других острых респираторных вирусных инфекциях, но тем не менее, как правило, это до недели. Тем не менее, действительно, достаточно у большого числа инфицированных инкубационный период до 14 и даже до 20 дней. Это определяется состоянием иммунной системы человека", — заявила она.

Группа крови

По словам главы ФМБА, больше всего COVID-19 болеют люди со второй группой крови.
"Превалирующая группа крови у зараженных — это вторая. В большом отрыве от других групп крови. На втором месте — первая и третья. И реже всего редкая группа, четвертая", — сообщила она.
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При этом Скворцова отметила, что при лечении плазмой переболевших пациентов, у которых сформировались антитела, важно, чтобы группы крови донора и реципиента совпадали.
Она добавила, что при полиорганной недостаточности, которая развивается у пациентов в тяжелом состоянии, переливание плазмы может даже привести к обострению.
Помимо этого, Скворцова сообщила, что люди с хроническими сердечно сосудистыми заболеваниями, ожирением, различными эндокринопатиями и сахарным диабетом тяжело переносят вирус.

Тест-системы

Также глава ФМБА рассказала о создании тест-систем для выявления коронавируса.
"Мы создали в нашем научно-клиническом центре физико-химической медицины очень чувствительную и специфичную тест-систему для антител G — это те антитела, которые появляются обычно через 11-12 дней с момента инфицирования, и потом их титр нарастает в течение месяца — вот это действительно защитные антитела", — заявила Скворцова.
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Она добавила, что люди, которые переболели COVID-19 в легкой форме, могут не получить достаточного для защиты организма количества антител.
Глава ФМБА отметила, что 20 процентов доноров с антителами к коронавирусу даже не знали, что переболели коронавирусной инфекцией, поскольку переносили болезнь бессимптомно.

Разработка вакцины

Скворцова сообщила, что сейчас ведется разработка вакцины от коронавируса.
"У нас отобраны несколько самых удачных кандидатных белков, причем и как монобелков, и композиции из них, потому что сам вирус имеет очень непростую структуру, имеет много эпитопов и несколько молекулярных механизмов взаимодействия с клеткой человека. Это я хотела бы подчеркнуть", — рассказала она.
При этом глава ФМБА добавила, что процесс создания вакцины крайне сложный. Скворцова привела в пример SARS, который появился в 2002 году, однако до сих пор не удалось создать эффективную вакцину без побочных действий и осложнений.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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