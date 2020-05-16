Россия снизила вложения в гособлигации США в три раза

Это первое существенное сокращение российских вложений в американские гособлигации за последние месяцы.
Из общей суммы 473 миллиона долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 3,381 миллиарда — на долгосрочные.
Россия не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга. На первом месте в этом списке остается Япония — ее вложения за месяц увеличились на 3,4 миллиарда долларов, до 1,271 триллиона. На втором месте Китай с 1,081 триллиона долларов (сокращение на 10,7 миллиарда), следом идет Великобритания (395,3 миллиарда долларов), которая сократила объем облигаций на 7,9 миллиарда.