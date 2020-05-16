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2020-05-16T10:45
https://ria.ru/20200516/1571530307.html
Россия снизила вложения в гособлигации США в три раза
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РИА Новости

Россия снизила вложения в гособлигации США в три раза

00:04 16.05.2020 (обновлено: 10:45 16.05.2020)
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© AP Photo / Mark LennihanКотировки ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже
Котировки ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже
© AP Photo / Mark Lennihan
Котировки ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Россия в марте в три раза снизила вложения в государственные ценные бумаги США — до 3,85 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского Минфина.
Это первое существенное сокращение российских вложений в американские гособлигации за последние месяцы.
Из общей суммы 473 миллиона долларов приходятся на краткосрочные бумаги и 3,381 миллиарда — на долгосрочные.
Россия не входит в тридцатку крупнейших держателей американского долга. На первом месте в этом списке остается Япония — ее вложения за месяц увеличились на 3,4 миллиарда долларов, до 1,271 триллиона. На втором месте Китай с 1,081 триллиона долларов (сокращение на 10,7 миллиарда), следом идет Великобритания (395,3 миллиарда долларов), которая сократила объем облигаций на 7,9 миллиарда.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
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Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США
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РоссияСШАЭкономика
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А совсем отказаться работать на экономику США слабо?
16 мая, 00:07
Александр Невский
173843045
При чем здесь экономика США? Это внешний госдолг США - они исправно платят проценты. И с большим удовольствие покупают облигации нашего госдолга, они даже более дохожные, чем США. Просто США стали совсем не предсказуемые - зачем искать приключения на свою голову
16 мая, 00:21
Александр Смирнов
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