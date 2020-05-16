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Религия и мировоззрение
2020-05-16T10:49
https://ria.ru/20200516/1571527703.html
"Высокоразвитая цивилизация". Кому и как построили древнейший в мире храм
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571539729_451:0:3027:1449_1036x0_80_0_0_92a27c482dd0a104bcc73f857e34f2fd.jpg
РИА Новости

"Высокоразвитая цивилизация". Кому и как построили древнейший в мире храм

08:00 16.05.2020 (обновлено: 10:49 16.05.2020)
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CC BY-SA 3.0 / Rolfcosar / Развалины Гёбекли-Тепе
Развалины Гёбекли-Тепе
CC BY-SA 3.0 / Rolfcosar /
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Антон Скрипунов. Израильские археологи раскрыли одну из главных тайн самого древнего на Земле храмового комплекса — в турецком Гебекли-Тепе. Доказано, что его возвели 12 тысяч лет назад с применением сложных для того времени технологий. Это вызвало в научном сообществе острую дискуссию.

Археологическое чудо

Простые кремниевые орудия, жилища в пещерах и охота на мамонтов — такими обычно представляются люди каменного века. Они не знали ни земледелия, ни скотоводства, ни гончарного дела.
Но ученые из Израиля выяснили: первобытный человек не просто возводил массивные каменные объекты, но еще и знал о сложных архитектурных решениях.
"Гебекли-Тепе — археологическое чудо. Комплекс из огромных круглых каменных сооружений диаметром до 20 метров построен в эпоху неолита. По краям — монументальные т-образные колонны высотой до пяти с половиной метров", — сообщает руководитель раскопок профессор Ави Гофер.
© РИА Новости / Федор СмирновРазвалины Гебекли-Тепе
Развалины Гебекли-Тепе
© РИА Новости / Федор Смирнов
Развалины Гебекли-Тепе
В основе каждого объекта — одна идея. До этого считалось, что единым архитектурным планом люди научились пользоваться лишь пять тысяч лет назад — Стоунхендж тому свидетельство.
Если соединить между собой центральные точки трех самых больших кругов, получится равнобедренный треугольник. Кроме того, сооружения расположены в иерархическом порядке. Ранее ученые полагали, что первыми подобные приемы применили египтяне при создании пирамид в Гизе.
Но теперь выясняется, что так строили свои землянки представители натуфийской культуры, распространенной в Ливане, Сирии, Иордании и Израиле. Однако комплекс Гебекли-Тепе на юго-востоке Турции — совсем другой уровень.

Таинственные боги

С 1994 года, когда начались раскопки, до нынешнего открытия сложность сооружения объясняли тем, что его возводили постепенно, в течение двух тысячелетий. Новая версия — комплекс создали в одну эпоху.
На каменных плитах хорошо видны изображения львов, быков, птиц, змей, пауков. Людей почти нет, только несколько фигур без лиц.
© Археологический музей города Шанлыурфа (Турция)Барельеф из Гебекли-Тепе
Экспонат археологического музея города Шанлыурфа (Турция)
© Археологический музей города Шанлыурфа (Турция)
Барельеф из Гебекли-Тепе
"По всей видимости, это боги. Или некто, передававший им знания, включая технологии возведения массивных ритуальных сооружений вроде Гебекли-Тепе", — писал в своем исследовании немецкий археолог Уильям Шмидт, первым исследовавший этот комплекс.
Как дополнительный аргумент восприняли найденные артефакты сторонники существования высокоразвитой цивилизации. В разных культурах она называется по-разному, чаще всего — Атлантида. Это имя в V веке до нашей эры дал ей древнегреческий "отец истории" Геродот.
"Почему все древние цивилизации появились словно из ниоткуда, без предпосылок? Ведь всегда считалось, что это медленный равномерный прогресс — от примитивных пещерных людей и охотников-собирателей через развитие сельского хозяйства к современному индустриальному обществу. Раскопки в Гебекли-Тепе, чей возраст оценивается историками в 12 тысяч лет, показывают нам, что это совсем не так, что существовал более ранний эпизод высокоразвитой цивилизации", — заявлял в интервью RT американский исследователь Грэм Хэнкок.
А основателям протоцивилизации, по мнению ученого, поклонялись люди эпохи неолита. Именно для этих "праотцов" был, по его мнению, построен древнейший в мире религиозный комплекс.
Чтили богов здесь весьма своеобразно. Несколько лет назад при раскопках нашли осколки человеческих черепов с насечками, оставленными кремниевыми ножами. Анализ останков показал, что люди умерли насильственной смертью.
В чем был смысл кровавых жертвоприношений — до конца неясно. Как и то, хоронили ли их вообще. По одной из версий, умерших не предавали земле — их тела поедали стервятники. Подобный ритуал известен только в одной религии — зороастризме, чьи последователи живут на территории Ирана и Индии.

Катастрофа

Один из барельефов уже стал сенсацией три года назад. Группа ученых Эдинбургского университета исследовала плиту, на которой рядом с обезглавленным телом человека изображены стервятник и скорпион.
"Компьютерный анализ показал: перед нами не что иное, как фрагмент звездного неба, — созвездия обозначены символами в виде животных. То есть комплекс был еще и обсерваторией", — отмечают ученые в своей статье, посвященной результатам исследования.
CC BY-SA 4.0 / Dosseman (cropped) / "Камень грифона" в Гебекли-Тепе, который является картой звездного неба
Камень грифона в Гебекли-Тепе
CC BY-SA 4.0 / Dosseman (cropped) /
"Камень грифона" в Гебекли-Тепе, который является картой звездного неба
И судя по всему, на стеле не просто карта звездного неба, а свидетельство большой катастрофы. Исследователи полагают, что речь идет о падении массивного метеорита примерно в 10 950 году до нашей эры, что привело к глобальному похолоданию, длившемуся около двух тысяч лет. На это указывают также данные, полученные из "климатической летописи" планеты, которую "ведут" ледники в Гренландии.
По всей видимости, эта ужасная катастрофа привела к упадку неолитической культуры, при которой был возведен этот комплекс, полагают специалисты.
Но что удивительно: за первые две тысячи лет существования храм ни разу не разрушался. А примерно в восьмом тысячелетии до нашей эры его закопали, благодаря чему он хорошо сохранился. Зачем это сделали — большая загадка. Возможно, ученые смогут ее разрешить. На данный момент они исследовали всего пять процентов огромного ритуального комплекса в Гебекли-Тепе.
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6 апреля 2019, 08:00Религия и мировоззрение
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96322115
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